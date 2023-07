NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Luglio 2023

Il gossip sulla coppia del GF Vip

In questi anni al GF Vip sono nate diverse coppie, che ancora oggi sono insieme. Impossibile non ricordare Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che dopo essersi innamorati nel corso della quarta edizione del reality hanno dato alla luce un figlio. Anche quest’anno in casa come sappiamo sono sbocciati diversi amori: quello tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, quello tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, e quello tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I fan nel mentre non hanno mai smesso di supportare e sostenere queste coppie, e spesso e volentieri hanno fatto costosi regali ai loro beniamini. In queste ore però è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web, e che coinvolge proprio alcuni ex Vipponi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una fan, che ha rivelato quello che sarebbe accaduto tra una coppia nata all’interno del reality e il suo fandom. Stando a quanto si legge, i follower degli ex Vipponi in questione avrebbero deciso di fare un regalo alla coppia, di cui non si conosce l’identità, ma per evitare di spendere soldi inutili avrebbero pensato di chiedere ai due cosa potesse servirgli. A quel punto sarebbe accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Pare infatti che gli ex Vipponi del GF Vip abbiano inviato ai fan il link di una cucina. Il costo? Ben 13mila euro! La follower di Deianira, a dimostrazione della sua tesi, avrebbe inviato alla blogger anche un estratto della conversazione con la coppia in questione, che tuttavia non è stato postato sui social.

Precisiamo ovviamente che questo gossip è da prendere con le pinze, e non sappiamo cosa sia accaduto in realtà. Sui social nel mentre l’indiscrezione sta facendo discutere gli utenti, e non sono mancate delle critiche.