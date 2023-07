NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Luglio 2023

I rumor su Stefano De Martino

Sono ormai giorni che Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sulla bocca di tutti. Come sappiamo infatti sembrerebbe che il matrimonio tra il conduttore e la showgirl argentina sia nuovamente arrivato al capolinea. Ma non solo. Nelle ultime ore proprio Belen è stata beccata con quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, imprenditore di circa 40 anni. Inizialmente i due sono stati avvistati insieme mano nella mano al compleanno di Ignazio Moser. In seguito la coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre si scambiava dei baci. A quel punto è arrivata conferma della separazione tra Belen e Stefano, che nel mentre a oggi non hanno ancora rotto il silenzio per spiegare ciò che sta accadendo tra loro. Nelle ultime ore intanto è emerso un nuovo retroscena. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Deianira Marzano ha infatti ricevuto la segnalazione di una fan, nella quale si legge la presunta reazione di De Martino ai gossip degli ultimi giorni. Pare infatti che Stefano si sentirebbe tradito dalla famiglia Rodriguez, e che attualmente il conduttore non stia passando un bel momento.

Come sempre invitiamo i nostri lettori a prendere con le pinze queste voci di corridoio, che potrebbero non corrispondere alla realtà dei fatti. Attualmente intanto Stefano De Martino si sta concentrando solo ed esclusivamente su suo figlio Santiago, e i due sono partiti insieme per Parigi, per concedersi qualche ora in relax a Disneyland.

Nel mentre, sempre stando a quanto si mormora, pare che in queste ore Belen abbia lasciato casa sua, che sarebbe circondata da paparazzi. Ma non solo. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che la showgirl si sia rifugiata in un noto hotel di Milano, per godersi qualche giorno in tranquillità e per poter incontrare il suo nuovo fidanzato Elio.