A This Is Me Andreas Muller si è commosso ricordando la nonna Maria. Ecco le sue parole durante la puntata

Andreas Muller, dopo essersi esibito a This Is Me, ha ricordato la nonna Maria e si è commosso parlando di lei.

Le lacrime di Andreas Muller

Andreas Muller è stato uno dei protagonisti della seconda puntata di This Is Me. L’ex ballerino di Amici ha rivisto un video che ha raccontato il suo percorso nel talent. In molti si ricorderanno, infatti, che la prima volta aveva dovuto abbandonare la gara a causa di un infortunio, per poi tornare qualche anno dopo ottenendo la vittoria.

Nell’appuntamento di questa sera, dunque, si è esibito insieme al corpo di ballo e (a sorpresa) è comparsa anche Veronica Peparini. I due si sono scambiato un dolce bacio e hanno continuato a danzare tra gli applausi e le urla del pubblico. Ma i momenti emozionanti non sono certo finiti qui.

LEGGI ANCHE: Andreas torna a ballare ad Amici, sul palco spunta a sorpresa Veronica Peparini (VIDEO)

Ad Andreas Muller è stato fatto vedere un vecchio video risalente al suo periodo ad Amici. Qui ha potuto assistere alla telefonata fatta da nonna Maria, oggi purtroppo non più tra noi. Commuovendosi, il ballerino ha esclamato:

“Nell’ultimo anno penso che la vita mi stia mettendo alla prova. Lei è la seconda persona cara che perdo e non puoi farci niente perché la vita è così.

Dall’altra parte è arrivata una nuova vita. Mi faccio forza. Nel video mi dice di dirle che le voglio bene e io ti voglio molto bene, nonna”.

"Ti voglio molto bene, nonna" 🥹 Andreas ricorda a #ThisIsMe una delle persone più importanti della sua vita ❤️ pic.twitter.com/kZdB5s26Db — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 27, 2024

Alla fine, Andreas Muller ha anche fatto una raccomandazione di tutti i telespettatori: vivere la propria famiglia finché è possibile perché tutti quei momenti mancheranno prima o poi.