Andreas Muller e Veronica Peparini hanno ballato insieme durante la seconda puntata di This Is Me. Ecco il video

Veronica Peparini è apparsa, con grande sorpresa del pubblico, accanto ad Andreas Muller che si stava esibendo sul palco di This Is Me.

Il ballo di Andreas Muller e Veronica Peparini

La seconda puntata di This Is Me è stata ricca di ospiti provenienti dal talent più amato di Canale 5. Stiamo parlando ovviamente di Amici, il quale ha accolto negli anni tantissimi talenti che hanno avuto un grande successo in Italia e non solo.

Ecco perché Silvia Toffanin ha accolto nello studio Annalisa (che si è esibita al pianoforte), Anbeta (che si è commossa guardando un vecchio video con la madre e Carla Fracci), Alessandra Amoroso (che ha cantato Immobile dal vivo) e Andreas Muller.

Proprio quest’ultimo ha portato al centro del palco di This Is Me una performance che ha fatto andare in visibilio il pubblico. Come se non bastasse, con grande sorpresa del pubblico presente e a casa, tra i ballerini che lo stavano accompagnando era presente anche Veronica Peparini.

Andreas e Veronica… semplicemente W O W 🤩#ThisIsMe pic.twitter.com/Rb5ruzJezm — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 27, 2024

Qui sopra possiamo vedere in cui viene rivelata l’identità della ex maestra di Amici nonché compagna di vita proprio di Andreas Muller. I due scambiano un tenero bacio e e poi cominciano a scatenarsi insieme. La Peparini, finita l’esibizione, ha affermato di essersi sentita molto agitata nel dietro le quinte e gli spettatori le hanno fatto un applauso di incoraggiamento.

Ricordiamo, inoltre, che se vi doveste perdere la puntata potrete rivederla in streaming su Mediaset Infinity. Avrete quindi la possibilità di guardarla per intero o solo gli spezzoni che più vi interessano.