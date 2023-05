NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Maggio 2023

Le parole di Angela Favolosa Cubista

Sono trascorsi alcuni anni da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Angela Favolosa Cubista, al secolo Angela Troina. Come in molti ricorderanno, l’ex Dama ha partecipato dapprima a Italia’s Got Talent, dove ebbe modo di farsi notare per la sua esuberanza e per il suo carattere gioioso, e in seguito a Uomini e Donne. Da qualche anno però Angela è scomparsa dalla tv, tuttavia i telespettatori non l’hanno mai dimentica. Proprio in queste ore la Troina festeggia il suo 79esimo compleanno e per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale ha rivissuto non solo i momenti più salienti della sua vita, ma ha anche rivelato come se la cava oggi. Angela così ha parlato di alcune difficoltà economiche, tuttavia la “favolosa cubista” non ha mai perso l’entusiasmo. Queste le sue dichiarazioni:

“Com’è la mia vita oggi? Sto benissimo, sono sempre allegra e sorridente. Le persone mi fermano ancora, mi fanno le foto, mi baciano, si fanno i video con me. Poi se c’è da ballare, ballo, faccio le seratine. Mai fermarsi nella vita. […] Qual è il mio segreto? Lo posso dire? Le persone se ne devono fregare dei problemi. Inutile rovinarsi la vita rimuginando sulle difficoltà, sulla mancanza di soldi. Io me ne frego, la vita continua. […] A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi”.

E ancora Angela rivela:

La mia pensione è povera. Ho lasciato il lavoro a 50 anni, mi danno sui 500 euro. La casa è cara, poi ci sono le bollette. A volte mi chiedo: che mangio? E faccio la pastina. Mio figlio quando legge “mamma” sul telefono pensa: “Vuole soldi”. Gli chiedo se ha qualcosina per comprarmi da mangiare e lui mi manda 50 euro o quello che può. Ho chiesto alla mia padrona di casa di prendersi cura di me quando non potrò più uscire e in cambio le do la mia pensione. Non voglio andare nella casa di riposo.

Ma non è finita qui. Angela Favolosa Cubista ha anche ripercorso gli anni trascorsi alla corte di Maria De Filippi, rivelando perché (secondo il suo pensiero) non è stata più chiamata a Uomini e Donne:

“Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara d’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: “Domani sono da Barbara d’Urso”. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara. Se è una mia sensazione o se me l’hanno detto loro? No, Maria non me l’ha mai detto”.

Angela Favolosa Cubista lancia anche un appello a Maria De Filippi, facendo intendere di essere disposta a tornare a Uomini e Donne, qualora venisse chiamata: