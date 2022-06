Angelica Loredana Anton: il futuro è già iniziato

Chi è Angelica Anton

Un marzo felice per la carriera di questa giovane artista. Angelica Loredana Anton, approdata in Italia non molti anni fa ma che già si sta distinguendo per il suo talento in vari campi dello spettacolo e della letteratura.

Lo scorso 26 marzo, durante la conduzione del Premio Leone d’oro Alato di San Marco dell’IASU Campus Ltd, ha anch’essa ricevuto il Leone d’oro Alato di San Marco per il Cinema. In particolare, per la sua magistrale interpretazione da protagonista di Anna Una voce umana diretta dal regista Valerio Matteu. Il film, in bianco e nero, è scritto da Claudia Cotti Zelati e ha già vinto un’edizione del Festival Indipendente del cinema di Roma.

Ma la sorpresa è poi diventata doppia quando il Maestro Marco Werba, premiato anche lui con il Leone Alato di San Marco per la musica, le ha consegnato il suo primo Disco d’oro per il brano Con te vivrò, scaricato oltre 40mila volte.

La musica e gli arrangiamenti del brano sono dello stesso Werba. La canzone è scritta invece da suo marito, il produttore Gennaro Ruggiero, responsabile di aver scoperto e tirato fuori il grande talento di Angelica.

Un’artista a tutto tondo

Quindi un’Angelica artista a tutto tondo, che spazia dalla letteratura, vincendo più volte premi per la poesia, alla recitazione, al bel canto e alla conduzione d’importanti eventi nazionali e internazionali.

La giovane artista ci ha riferito che sono in programma, a breve, importanti novità. Si parla di collaborazioni con artisti famosi della musica italiana e internazionale oltre a nuovi film, anche importanti conduzioni di spettacoli musicali in tour dal vivo e televisivi.

Non ci resta che attendere le news, augurando ad Angelica una lunga carriera di successi in questo difficile mondo dello spettacolo che ha bisogno di talenti del suo spessore.

