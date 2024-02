Angelina Mango torna da Amadeus ad Affari Tuoi ed è protagonista di una gaffe (VIDEO)

Sanremo | Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Febbraio 2024

Angelina Mango Sanremo 2024

Dopo la vittoria di Sanremo 2024, Angelina Mango è stata ospite di Affari Tuoi da Amadeus e si è resa protagonista di una simpatica gaffe che è diventata virale sui social network. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo mostrandovi anche il video…

La gaffe di Angelina Mango

Ieri è tornato l’attesissimo appuntamento con Affari Tuoi dopo il Festival di Sanremo 2024. Per questa nuova puntata Amadeus ha chiamato la vincitrice della kermesse canora, Angelina Mango. Dopo la vittoria infatti la cantante nelle ore seguenti alla manifestazione (come da regolamento) può prendere parte solo a programmi Rai.

Ed ecco qui che Amadeus l’ha subito accolta ad Affari Tuoi. Angelina Mango oltre ad averci regalato una bella esibizione, la cantante ha avuto il privilegio di aprire uno dei pacchi, precisamente quello della sua regione d’appartenenza, la Basilicata. In questo caso qualcosa però è andato storto.

Se nelle precedenti ospitate tutto è filato liscio come l’olio, la presenza di Angelina Mango da Amadeus ad Affari Tuoi ha avuto un piccolo ma simpatico intoppo. Una gaffe che ovviamente non è sfuggita. Come detto l’artista è stata chiamata per scoprire il contenuto del pacco della Basilicata. Quando il conduttore ha dato il via all’apertura del pacco, la cantante ha sollevato il coperchio, ma il biadesivo non è riuscito a leggere il foglio con su scritto il valore del pacco, cadendo all’interno. Ecco il video del momento….

ovviamente il pacco smontato è proprio quello che deve aprire angelina sto schiattando per la reazione di ama 😭 #AffariTuoi pic.twitter.com/MnyG0yF0Ke — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) February 12, 2024

A seguito di un attimo di smarrimento, Amadeus è intervenuto subito, sollevando il foglietto per poi svelare così cosa si nascondeva all’interno del pacco. Si parla di soli 10 Euro per la gioia di Angelina Mango e della concorrente di Affari Tuoi.

