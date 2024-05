NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2024

Eurovision 2024

Questa sera, in occasione della seconda semifinale dell’Eurovision 2024, a salire sul palco è stata anche Angelina Mango, che con la sua La Noia ha infiammato il pubblico.

La performance da brividi di Angelina Mango

Siamo nel pieno della seconda semifinale dell’Eurovision 2024 e questa sera scopriremo chi saranno tutti i paesi ad accedere alla finale di sabato 11 maggio. Stasera a salire per la prima volta sul palco è stata anche Angelina Mango, che come sappiamo rappresenta l’Italia con La Noia, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024.

Da settimane il pubblico attendeva l’esibizione dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Come in molti sapranno infatti Angelina è già considerata una delle potenziali vincitrici di questa edizione della kermesse europea e sono in molti a fare il tifo per lei.

LEGGI ANCHE: Eurovision 2024, la cantante di Israele fischiata dal pubblico

Stasera dunque finalmente Angelina Mango ha conquistato l’Eurovision 2024, con una performance che ha infiammato tutti i presenti in arena, i telespettatori da casa e gli utenti sui social. In rete nel mentre il video della sua esibizione è diventato virale e ovviamente le aspettative non sono state deluse.

Angelina anche sabato sera tornerà sul palco e gareggerà durante la finale dell’Eurovision. Ma cosa accadrà e chi vincerà quest’anno la manifestazione? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo alla Mango.