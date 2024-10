È finito nella bufera Lorenzo Spolverato dopo la sorpresa della madre al Grande Fratello. Il concorrente ha raccontato di aver vissuto un’infanzia difficile, in povertà in un quartiere popolare. Ma poi è sbucata una foto di lui da bambino con la famiglia a Sharm El Sheik.

Scoppia la polemica su Lorenzo Spolverato per alcune dichiarazioni

Nella puntata di lunedì 21 ottobre del Grande Fratello Lorenzo Spolverato ha raccontato alcune cose della sua infanzia e il periodo difficile che ha vissuto. E poi ha ricevuto la sorpresa della madre che lo ha fatto commuovere. Nel suo racconto Lorenzo ha detto:

“La vita di quartiere capita, ci vivi e neanche te ne accorgi, poi i conti li fai crescendo. Ti sembra tutto normale. Il quartiere in cui vivevo io era complicato: la normalità era svegliarsi con i litigi e le urla delle persone che abitavano accanto a noi, uscire e vedere motorini rubati, donne che venivano pedinate da uomini, compagnie brutte. Tanta rabbia nelle persone, quando uscivo ero un ribelle: uscivo in compagnia, come i leoni, e vinceva chi era il leone più forte“.

La vita per Lorenzo Spolverato è poi cambiata quando ha iniziato a fare i primi lavoretti per racimolare qualche soldo e di conseguenza si è allontanato dalle brutte compagnie. Ed è in quel momento che è arrivata mamma Cristina per un lungo abbraccio e tanto sostegno. Così insieme hanno visto un video in cui passavano delle vecchie foto di quando Lorenzo era piccolo. E proprio mentre guardavano il video si sente il concorrente dire: “Qui eravamo a Sharm”.

Avevo un tarlo.. e quando ho un tarlo devo verificare.. e niente, avevo capito bene, dice proprio: "Guarda, qui siamo a Sharm.."

Ke abbiano potuto passare un momento difficile può essere, ma "la povertà" che vogliono far credere è altra cosa.. Questo è romanzare..#grandefatello pic.twitter.com/1iIBKDKSFa — 𝕄𝔸ℝℂ𝕆 𝚿 (@Lo_Psico_) October 22, 2024

Sui social è quindi scoppiata la polemica tra gli utenti. Molti hanno fatto notare che se davvero viveva nella povertà e in un quartiere popolare complicato, come potevano esserci i soldi in famiglia per andare in vacanza a Sharm El Sheik? Ovviamente noi ci dissociamo da qualsiasi commento fatto dagli utenti, anche perché non sappiamo tutta la storia di Lorenzo. Ci limitiamo a riportare la notizia e i commenti social.