Angelina Mango viene beccata mentre canta commossa Per Due Come Noi al concerto di Olly a Milano

In queste ore si è tenuto il concerto di Olly a Milano e tra il pubblico c’era anche Angelina Mango, che ha cantato commossa il brano Per Due Come Noi.

Angelina Mango al concerto di Olly

Il 2024 è stato di certo l’anno della svolta per Angelina Mango. Lo scorso febbraio, come tutti sappiamo, l’ex allieva di Amici ha partecipato al Festival di Sanremo con La Noia, vincendo la kermesse musicale. In seguito la cantante ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, dove ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico. Contemporaneamente Angelina ha pubblicato il suo nuovo album di inediti, pokè melodrama, e ha poi iniziato a presentare la sua musica in giro per l’Europa, con una serie di live.

Lo scorso settembre come se non bastasse la Mango ha duettato con Olly sulle note di Per Due Come Noi e in breve il brano ha scalato le classifiche, diventando una vera hit. In queste settimane infatti il pezzo ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico ed è risultato essere una delle collaborazioni più amate dell’anno. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come qualcuno saprà, è appena partito il tour di club di Olly, che nei prossimi giorni lo porterà in giro nelle principali città italiane. Solo ieri sera il cantante si è esibito a Milano e tra il pubblico c’era anche Angelina Mango. Quando però è partita Per Due Come Noi, la giovane artista è stata beccata mentre cantava commossa il brano e il video del momento ha fatto il giro del web.

In queste settimane nel mentre Angelina è stata costretta a interrompere la sua nuova tournée a causa di motivi di salute. Attualmente dunque la Mango sta recuperando le energie e a breve tornerà più forte di prima.