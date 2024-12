A seguito della denuncia per stalking da parte del suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo, arriva la reazione social di Lulù Selassié, che sorprende tutti quanti.

La reazione social di Lulù Selassié

Si sta molto parlando di Lulù Selassié in queste ore. Stando a quanto è emerso, la Principessa ha ricevuto una denuncia per stalking da parte del suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex Vippona, dopo la rottura, avrebbe iniziato a perseguitare ossessivamente il nuotatore, non avendo accettato la fine della loro relazione. Dopo quasi due anni di tormenti, il campione ha deciso di sporgere denuncia contro l’influencer, che a quel punto avrebbe avuto il divieto di avvicinamento a Bortuzzo. Ma non solo. Lulù sarebbe stata costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori e il prossimo 28 gennaio si terrà la prima udienza. Il processo inizierà invece il 13 marzo 2025 e in molti si chiedono già cosa accadrà.

Nelle ultime ore intanto, come è stato segnalato a La Vita In Diretta, la Selassié, tramite il suo legale, avrebbe fatto sapere che non tutto quello che è emerso corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Bortuzzo dal suo canto ha scelto la via del silenzio e attualmente non ha ancora commentato la vicenda che lo ha coinvolto. Alcuni utenti nel mentre hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che coinvolge proprio la Principessa.

Mentre in tv e in rete esplodeva il caos, sui social è arrivata l’inaspettata reazione di Lulù Selassié. L’ex Vippona del Grande Fratello Vip 6 infatti ha pubblicato sui suoi social una storia di un calendario dell’avvento, facendo intendere di non voler parlare, almeno per il momento, di quanto sta accadendo.

Gli utenti intanto stanno già attendendo i risvolti di questa faccenda e di certo nei giorni a venire seguiranno ulteriori dettagli sulla vicenda.