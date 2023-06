NEWS

Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

In confidenza con alcuni naufraghi Helena Prestes ha svelato tutta la verità sull’anello ricevuto dal fidanzato Carlo e sul suo ex

La verità di Helena Prestes

A L’Isola dei Famosi la vita privata di Helena Prestes sembra essere diventata argomento di discussione tra i naufraghi. Durante le nomination Gianmaria Sainato e Marco Mazzoli hanno lanciato la bomba: pare che secondo alcune confidenze fatte dalla modella, sarebbe ancora innamorata del suo ex. Al contempo però ha accettato la proposta di fidanzamento dell’attuale fidanzato Carlo Motta.

Helena Prestes ha pensato bene di far luce sulla questione e di fare alcune precisazioni riguardo all’anello ricevuto (pare sia di plastica) e alla sua relazione con il modello. Ha detto che stanno costruendo il loro amore, ma che c’è tanta passione.

Inizialmente scappava da lui, ma ora Helena Prestes ha capito di volergli stare accanto: “Mi ama, io ho scoperto qui sull’isola che sono innamorata di lui. Non gli ho detto ti amo, devo dimostrare tante cose in futuro. Il ti amo va detto, ma non so spiegarti, adesso devo dargli amore. Se sono confusa? Prima di venire qui sì, adesso mi sento più sicura”.

Non si è detta d’accordo a chi ha sottolineato che avrebbe dovuto magari dire no quando lui è arrivato in Honduras. Helena Prestes ha considerato il suo gesto molto bello e ha capito di essere innamorata di lui e sentirsi pronta di vivere una storia fuori. Crede di amare Carlo e vuole viverlo per poter capire ancora di più. Si dice comunque felice e vuole approfondire la frequentazione. E sulla proposta:

“Come mai ho accettato? Ma dai, l’anello di Carlo è di plastica! Non è che è la proposta di matrimonio. Era una cosa plastificata, lui è venuto a vedermi. Ha fatto una cosa molto bella”.

Infine non è mancato un accenno al tanto discusso ex, facendo chiarezza una volta per tutte: “Se ho detto che amavo ancora il mio ex? No, prima lo amavo, adesso mi è passata. Non è vero che ho detto di amare il mio ex attualmente. Se il mio cuore è libero? Sì, ci siamo lasciati. Dopo la rottura sono andata anche dalla psicologa. Io qui non lo penso più sono sincera”.

Helena Prestes convinto abbastanza i suoi compagni?