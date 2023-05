NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2023

Amici 22

Grande debutto per Angelina Mango

Periodo decisamente intenso questo per Angelina Mango. Solo la scorsa settimana infatti, dopo aver vinto il circuito canto di Amici 22, la giovane artista ha rilasciato il suo album, Voglia di Vivere, che ha conquistato il cuore dei fan. Nel mentre la cantante sta girando l’Italia con un impegnativo tour instore, durante il quale sta per la prima volta incontrando il pubblico che in questi mesi l’ha sempre sostenuta e supportata. In queste ore come se non bastasse per la Mango è arrivata una grandissima soddisfazione.

Ieri infatti è stata rilasciata la classifica ufficiale FIMI, e come si nota Angelina si è posizionata al secondo posto col suo album, venendo superata solo da Emis Killa. Grande traguardo dunque per la cantante, che di certo può ritenersi più che soddisfatta del lavoro svolto.

Pochi giorni fa nel mentre Angelina Mango è stata ospite a Verissimo, e nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin ha raccontato come è nata la canzone Voglia di Vivere, che su Spotify ha superato i 5 milioni di stream. Queste le sue dichiarazioni:

“‘Voglia di vivere’ è stata la prima canzone allegra che ho scritto. Non so perché in realtà. Da quel momento è come se si fosse aperto un capitolo, in cui tutto quello che mi va di fare è fotografare quello che sto provando al momento. Il messaggio che voglio dare con questo disco è che è facile vedere nella vita le cose negative che succedono. Le cose negative sono ingombranti e sono egocentriche, quindi si fanno notare. Però le cose positive ci sono e la vita ce ne regala un sacco. Il problema è che molto spesso io per prima mi sono concentrata su quelle sbagliate. Basta vederle. E se le vedi ti viene soltanto voglia di fare le cose, voglia di vivere. E quindi questo voglio che arrivi con la musica che sto facendo ora”.