Irama conquista anche Angelina Mango, che lo proclama suo papabile vincitore: “Ha intensità”

Andrea Sanna | 9 Febbraio 2024

In un’intervista Angelina Mango ha rivelato chi secondo lei potrebbe essere il vincitore di questo Festival di Sanremo 2024. E si tratta di un ex della scuola di Amici. Parliamo di Irama!

Angelina Mango conquistata da Irama

Gran bel momento per Angelina Mango! La cantante uscita lo scorso anno dalla scuola di Amici 23, oggi la troviamo in gara a Sanremo 2024 come una delle cantanti favorite di questo Festival! Ieri ha persino vinto la serata con il voto della giuria della radio e il pubblico da casa. Lei in ogni caso mantiene i piedi per terra e non vuole illudersi.

Intanto Angelina Mango intervistata da Davide Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di chi potrebbe vincere il Festival di Sanremo. Per quanto lei si candidi come una tra le persone favorite di questa edizione, ha fatto sapere che lei apprezza tanto Irama come artista: “Mi piace lui. Credo che abbia molta intensità sul palco, è giovane e fresco“.

Insomma secondo la cantante dunque il collega avrebbe buone probabilità di vincere. Nemmeno a dirlo proprio Irama ieri ha presentato Angelina Mango durante la terza serata del Festival. Tra i due artisti si è percepita grande sintonia e stima reciproca. Un bellissimo momento.

Intanto Angelina Mango ha parlato anche della sua presenza sul palco di Sanremo. La cantante sempre nella medesima intervista ha detto di partecipare perché si tratta di un grandissimo palco e di aver ricevuto tantissimo amore: “Quindi per amore vado a Sanremo, per amore del progetto che ho costruito insieme alle persone che lavorano con me e per amore di questa canzone”. E proprio riguardo alla sua canzone ha ricordato che la “noia” è un momento di equilibrio che ha incontrato nel corso della sua vita tra alti e bassi. Se inizialmente si pensa che la noia sia una cosa negativa, in realtà è un tempo prezioso da utilizzare per sé stessi.