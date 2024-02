NON È UN’ESERCITAZIONE! I Jalisse tornano a Sanremo come ospiti speciali dopo 27 anni

Sanremo

Nicolò Figini | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In queste ultime ore è stato annunciato che i Jalisse saranno ospiti speciali nella puntata delle cover a Sanremo 2024.

I Jalisse a Sanremo 2024

Di recente abbiamo visto i Jalisse come concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma il loro sogno da ormai diversi anni è quello di tornare in gara al Festival di Sanremo, così come in quello del 2024. Più volte hanno espresso questo desiderio ma per il momento non sembrano aver portato una canzone che potesse soddisfare il direttore artistico:

“Io valuto la canzone e non ritenevo la loro adatta al mio Festival. Niente contro i Jalisse, così come non ho niente contro gli altri 320 esclusi. Credo che la cosa più importante sia quella di lavorare e non di lamentarsi perché la lamentela non rende mai merito alla storia di un cantante.

Mi hanno sempre insegnato a lavorare sodo e a non pensare che ci sia sempre un complotto contro qualcuno. Lavora e magari le cose possono migliorare“.

Oggi, però, è arrivata una notizia da parte di TVBlog secondo la quale i Jalisse saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2024 come ospiti speciali nella serata delle cover. Probabilmente si esibiranno sulle note dei più grandi successi ma dovrebbero anche essere protagonisti di uno sketch con Fiorello.

Vedremo che cosa accadrà, in quanto sarà Amadeus nella conferenza stampa a rivelare che cosa succederà e quali saranno gli effettivi ospiti. Tuttavia potrebbe anche essere che vogliano tenerli come “ospiti segreti” fino alla fine.

Non ci resta che attendere la puntata delle cover che andrà in onda questa sera, venerdì 9 febbraio 2024, su Rai 1. Tutti i Big in gara si esibiranno nelle cover da loro scelte e il pubblico è in fermento per scoprire come se la caveranno.