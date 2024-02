Sanremo

Al Festival di Sanremo 2024 arriva anche Angelina Mango, che sul palco dell’Ariston presenterà la canzone La Noia. Andiamo a scoprire le prime impressioni a caldo sul brano, che è una vera bomba.

La Noia di Angelina Mango è una meraviglia

Siete pronti alla partenza del Festival di Sanremo 2024? Tra pochissime ore andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della kermesse musicale, durante la quale ascolteremo finalmente le 30 canzoni in gara. Oggi pomeriggio però la stampa ha avuto l’opportunità di assistere alle prove generali dei Big e a salire sul palco è stata anche Angelina Mango, che nel corso della kermesse musicale presenterà la canzone La Noia. Anche noi di Novella2000.it eravamo presenti all’interno del Teatro Ariston e possiamo dunque svelarvi le prime impressioni a caldo sul brano.

La vincitrice del circuito canto di Amici 22 come sappiamo partecipa per la prima volta al Festival della canzone italiana e di certo ha già fatto centro. La Mango è infatti è una delle artiste più quotate e attese di questa edizione e ovviamente le aspettative non sono state deluse. Si tratta infatti di un pezzo ricco di sfumature, vivace, che vi farà venire voglia di ballare e cantare già dopo il primissimo ascolto. Ma non solo.

L’impeccabile performance di Angelina Mango, che sa come stare sul palco, contribuisce a rendere il tutto mozzafiato. Con il suo carisma del resto la giovane artista riesce a farci entrare nel suo mondo. Di certo dunque la cantante, dopo il successo di Ci pensiamo domani e di Che t’o dico a fa’ si prepara a lanciare un’altra hit, segnando l’ennesimo colpo.

I fan intanto si preparano ad ascoltare per la prima volta il brano, in attesa del nuovo album di inediti di Angelina, che verrà rilasciato prossimamente. Nel frattempo godiamoci La Noia, che è una vera bomba. Voto 9.