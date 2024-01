LA NOIA canzone Angelina Mango Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Andrea Sanna | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Nel lungo elenco dei 30 artisti di Sanremo 2024 c’è anche Angelina Mango. La cantante, figlia d’arte, presenta la canzone La Noia. Ma qual è il testo e il significato de La noia di Angelina Mango? Chi l’ha scritto? Tutto ciò che c’è da sapere.

LA NOIA testo della canzone di Angelina Mango

Conclusa l’esperienza nella scuola di Amici 22, Angelina Mango ha riscosso un grande successo. Talmente importante da riuscire a conquistare persino Amadeus, che l’ha fortemente voluta per la kermesse canora. La cantante si presenta con il brano La noia.

Ma chi sono gli autori di La noia di Angelina? In tanti sono curiosi di conoscere spesso chi si nasconde dietro alle parole di un brano.

A scrivere la canzone La noia insieme alla stessa Mango, troviamo anche due penne molto interessanti del panorama musicale italiano. Facciamo riferimento a Madame e Dardust.

Riguardo al rapporto con Madame, Angelina ha raccontato che si sono conosciute in studio e si sono subito comprese. Ecco uno stralcio del testo de La noia:

“Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia”

Scopriamo ora il significato de La noia, dopo aver conosciuto parte del testo.

Significato di LA NOIA

La canzone La noia di Angelina Mango quale significato cela? In un’intervista al sito Amica ha fatto sapere che è sempre stata convinta di questo brano. La vita non ha mai lasciato spazio alla noia e si divide tra cose belle e brutte. Questo dunque è il significato che hanno voluto attribuire.

In questo caso La noia non ha un’accezione negativa, ma si tratta di un momento di equilibrio: “Nella vita le cose vanno viste con una certa ironia… e bisogna guardare il dolore negli occhi”.

Il brano La noia in gara a Sanremo 2024 è una canzone autobiografica: “La noia potrei definirlo un pezzo up, ma nella mia testa è molto intenso ed emotivo, parla di me”, ha rivelato poi ai microfoni di Rai Play.

Le parole di Angelina Mango prima di Sanremo 2024

Poco prima di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo 2024 con La noia, Angelina Mango ha espresso quelle che sono le sue prime emozioni e sensazioni:

“Per il momento sto cercando di rimandare il panico, perché è bello quando è entusiasmo e adrenalina. Già ora per me essere qui è un assaggio e pensarlo mi impaurisce un po’”, ha detto a Rai Play.

Al contempo Angelina Mango, che in gara porterà la canzone La noia, si è detta anche molto fiera di essere riuscita a raggiungere un traguardo così importante. Quindi la sua intenzione è quella di godersi il momento ed essere felice.

Tra le tante cose la cantante de La noia ha ricordato anche che 40 anni fa su quel palco è salito suo padre Pino Mango e questo è sicuramente un filo rosso che li unisce. Per lei dunque arrivare all’Ariston è molto emozionante e assume un valore diverso.

Si è sentita infine di ringraziare Amadeus per questa opportunità. Sarà curioso vedere ora come se la caverà con La noia sul palco dell’Ariston.

I Big in gara a Sanremo 2024

30 è il numero dei Big in gara a Sanremo 2024, selezionati da Amadeus e dall’attenta commissione che si occupa di questo.A ogni artista il compito di presentare la propria canzone e farla conoscere così al pubblico. Scopriamoli tutti:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza



Tra loro si nasconde il vincitore di Sanremo 2024. Sarà Angelina Mango con La noia?