Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2024

Annalisa si prepara a conquistare il Festival di Sanremo 2024! Con la sua Sinceramente infatti la Scarrone vuole far ballare tutto il pubblico: ecco la recensione delle prove generali e del brano.

Annalisa vi conquisterà…sinceramente

Sta per partire ufficialmente il Festival di Sanremo 2024 e tra poche ore per la prima volta il pubblico ascolterà le 30 canzoni in gara. Oggi intanto si sono svolte le prove generali dei Big, alle quali eravamo presenti anche noi di Novella2000.it, e di certo a conquistare la stampa è stata anche (e soprattutto) Annalisa. A seguito di un anno ricco di successi e traguardi, la Scarrone ha voluto stupire nuovamente il suo pubblico e ha così deciso di partecipare per l’ennesima volta alla kermesse musicale. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi nel corso della manifestazione presenterà la canzone Sinceramente, che promette già di diventare una vera hit.

In attesa di ascoltare domani sera il brano, vi diamo qualche piccola anticipazione sul nuovo singolo della Scarrone, che di certo vi conquisterà fin dal primo ascolto. Anche per questo pezzo la cantante non si scosta dai sound degli anni ’80, che hanno caratterizzato le sue ultime uscite. Ma non solo.

Annalisa infatti ha voglia di divertirsi e di far ballare tutto il pubblico e di certo ci riuscirà senza problemi. Anche stavolta non si può fare a meno di notare la potenza vocale della Scarrone, che ha dimostrato ancora una volta di essere un’artista completa sotto ogni aspetto.

I tempi di Una finestra tra le stelle, Il mondo prima di te e Dieci sono ormai lontani e oggi c’è una Annalisa nuova, che pur rimanendo fedele a sé stessa ha voglia di esplorare nuovi stili, riuscendoci alla perfezione. Preparatevi dunque a cantare e a scatenarvi, perché Sinceramente promette di diventare un vero tormentone. Voto 8.