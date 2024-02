Angelina da brividi! Standing ovation per l’omaggio a Mango con La Rondine

Sanremo

Andrea Sanna | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

La puntata delle cover ha visto Angelina Mango esibirsi sulle note di La Rondine. Un omaggio straordinario che la giovane artista ha voluto fare al suo papà, Pino Mango. Un momento molto toccante che ha suscitato la standing ovation da parte del pubblico.

Angelina Mango

Che serata quella dei duetti! Stasera abbiamo assistito ancora una volta a uno spettacolo straordinario. E uno dei momenti più toccanti ce l’ha regalato Angelina Mango. La cantante per questa giornata ha voluto omaggiare suo papà Pino Mango. Un ricordo meraviglioso da parte della giovane artista.

Molto emozionata Angelina Mango è salita su palco (già dalle prove aveva fornito una performance incredibile) esibendosi sulle note di La Rondine. Con intensità, trasporto e una forte emotività, la cantante ci ha fatto un bellissimo regalo. Ad accompagnarla il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma.

Non servono molte parole per descrivere questo momento così profondo, in cui Angelina Mango ha dato tutta sé stessa per ricordare al meglio suo padre Pino Mango. Nonostante l’emozione la cantante ha sfoggiato un’esibizione da 10. Poco dopo il pubblico non ha potuto fare a meno che alzarsi in piedi e riservarle una lunghissima standing ovation.

In galleria è spuntato anche un cartello dedicato a Pino Mango e gli applausi scroscianti sono proseguiti per un po’. Angelina Mango non ha detto troppe parole, ma ha parlato la sua voce per lei e la commozione che ha saputo regalarci con La Rondine.

1️⃣6️⃣ | Angelina Mango & quartetto d'archi dell'orchestra di Roma – La Rondine#Sanremo2024 pic.twitter.com/OVtnDmxkfH — Italianizei (@italianizeisite) February 9, 2024

Dopo aver ringraziato tutti, Angelina si è congedata dal palco. Può certamente ritenersi soddisfatta per quanto fatto.

Ma siamo noi a doverti dire grazie, Angelina.