Sanremo 2024, Lorella Cuccarini indossa lo stesso abito sfoggiato da Beyoncé nel 2003 (FOTO)

Nicolò Figini | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Durante la sua performance il pubblico ha notato che Lorella Cuccarini indossava lo stesso abito che Beyoncé ha sfoggiato diversi anni fa.

Lorella Cuccarini e l’abito uguale a quello di Beyoncé

Questa sera durante il Festival di Sanremo 2024 abbiamo visto Lorella Cuccarini salire sul palco dell’Ariston come quarta co-conduttrice accanto ad Amadeus. Dopo Marco Mengoni, Giorgia e Teresa Mannino è stato il suo turno e ha sorpreso tutti quanti con un medley eccezionale.

L’attuale professoressa di Amici ha infatti cantato alcuni dei suoi più grandi successi ballando su una coreografia che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Il pubblico alla fine si è alzato in piedi per applaudirla e acclamarla. Tuttavia in pochi hanno notato un particolare in merito al suo modo di vestire.

Lorella in Dolce&Gaabbana vintage

Lorella in Dolce&Gaabbana vintage

(Lo stesso indossato da Beyoncè nel 2003) #Sanremo2024

Qui sotto possiamo vedere un vestito che sembra quasi uguale a quello già indossato da Beyoncé nel 2003. Differenziano nel colore in qualche piccolissimo dettaglio. Quello indossato da Lorella Cuccarini è firmato Dolce & Gabbana e appartiene alla collezione primavera-estate 2003. Si tratta di un bustier dress di raso color rosa antico con lacci. Viene abbinato a guanti di tulle nero, gioielli Pomellato e sandali allacciati alla caviglia.

Lorella Cuccarini indossa lo stesso abito di Beyoncé

A voi piace questo look? E vi eravate accorti di questa piccola curiosità? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre noi vi terremo informati su ciò che accadrà ancora nel corso della serata.