Sulla casa del Grande Fratello passa un aereo per Shaila e Lorenzo e non tarda ad arrivare la reazione di Helena Prestes

In questi giorni Shaila Gatta ha deciso di interrompere la conoscenza con Lorenzo Spolverato per frequentare Javier Martinez. Oggi però sulla casa è passato un aereo per la ballerina e il modello e non è mancata la reazione scocciata di Helena Prestes.

La reazione di Helena Prestes

Dopo tanti ripensamenti e dubbi, in questi giorni Shaila Gatta ha fatto la sua scelta tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. L’ex Velina di Striscia La Notizia ha infatti deciso di interrompere la conoscenza con il modello, che nel mentre si è avvicinato a Helena Prestes, e di proseguire la frequentazione con l’ex tentatore di Temptation Island. Nelle ultime ore così i due sono anche quasi arrivati al bacio e sembrerebbe che tutto stia procedendo a gonfie vele tra loro. Tuttavia sui social c’è chi non smette di credere nel ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo e proprio oggi è accaduto qualcosa di inaspettato.

Nonostante la Gatta e Spolverato abbiano chiuso il rapporto già da qualche giorno, poco fa sulla casa del Grande Fratello è arrivato un aereo per i gieffini da parte dei fan, con il seguente messaggio: “Gli occhi non mentono mai”. Ma non è ancora finita.

Nel vedere l’aereo infatti non è tardata ad arrivare la reazione di Helena Prestes, che palesemente infastidita ha affermato: “Gli occhi non mentono mai. Ma svegliatevi, cosa volete dai? Ste ragazzine qua, io ti giuro a volte… questo é il vero problema”.

Aereo shailenzo “Gli occhi non mentono mai”

HELENA TI PREGO NON SMETTERE MAIII #GrandeFratello pic.twitter.com/tlV3GVT2no — H.✨ (@is16__) October 15, 2024

Pare dunque che Helena non abbia visto di buon occhio l’aereo giunto per Shaila e Lorenzo. Tuttavia almeno per il momento la Prestes può stare tranquilla. A oggi infatti tra la Gatta e Spolverato non sembrerebbe esserci più feeling e solo ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello, tra i due c’è stato un acceso botta e risposta. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.