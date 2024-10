In concerto a Roma Angelina Mango ha avuto degli ospiti speciali come i suoi ex compagni di Amici, Cricca e Ramon

Serata indimenticabile per Angelina Mango all’Atlantico di Roma. L’artista è stata accolta da tantissimi fan lì per lei. Presenti anche due suoi ex compagni di Amici, come Cricca e Ramon (che hanno persino cantato a squarciagola) e Leo Gassmann!

Angelina Mango, Cricca e Ramon presenti al suo concerto

L’11 e il 12 ottobre all’Atlantico di Roma, totalmente sold out, si è respirata aria di gran bella musica con la voce di Angelina Mango. L’ex allieva di Amici e vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo ha dato il via al suo tour nei club e domani farà tappa a Napoli.

Ma prima di questo momento concentriamoci piuttosto sulle date romane realizzate da Angelina Mango, dov’è accorso un pubblico numerosissimo. Come spesso accade durante i live erano presenti anche alcuni volti noti ad assistere alla serata. Questi vanno spesso a posizionarsi nelle “balconate” laterali della location. Vi starete chiedendo dunque, chi si è presentato per lei questa volta.

Tra i tantissimi che hanno deciso di prendere parte al concerto di Angelina Mango, sono stati avvistati anche due suoi ex compagni d’avventura della scuola di Amici. Parliamo di Cricca e Ramon. Insieme a loro c’era però anche Leo Gassmann, artista che non ha mai nascosto stima e affetto per la collega. I fan presenti si sono ovviamente accorti di loro e dopo qualche foto e autografo qua e là, qualcuno li ha seguiti “da lontano”.

Nella balconata citata poco prima, se Leo è sembrato più attento a seguire lo spettacolo, Cricca e Ramon come due veri fan di Angelina Mango, hanno cantato con lei a squarciagola. In questo video preciso, diventato virale sul web, la cantante stava interpretando un suo brano molto intenso come Mani vuote.

E mentre i suoi supporter la accompagnavano, anche Cricca e Ramon si sono uniti al coro. Questo testimonia quanto la loro amicizia sia andata anche oltre al contesto della scuola di Amici. Ecco il video del momento….

