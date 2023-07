Angelina Mango fa una rivelazione inedita sul suo rapporto con Maria De Filippi

NEWS

Debora Parigi | 1 Luglio 2023

All’inizio di Amici 22 Maria De Filippi non credeva che Angelina Mango ce la potesse fare

Vincitrice della categoria canto ad Amici 22 e seconda classificata dietro il ballerino Mattia Zenzola nella classifica generale, e poi un disco d’oro per “Ci pensiamo domani”, Angelina Mango si sta godendo il successo. Ma, come la sua famiglia le ha insegnato, tiene sempre i piedi per terra.

Tra un concerto e l’altro (le sue esibizioni dureranno tutta l’estate in giro per l’Italia a vari eventi organizzati), l’ex allieva di Lorella Cuccarini ha rilasciato un’intervista al quoridiano La Repubblica. E qui ha parlato, tra le altre cose, del suo percorso ad Amici. A tal proposito, ha raccontato come ha scelto di partecipare al talent di Maria De Filippi:

“Sentivo che era importante uscire dal mio gruppo e dalla mia quotidianità, volevo farmi ascoltare da tante persone. Stavo iniziando a costruire, volevo di più. È stata una scelta personale, volevo creare una cosa mia, anche se avevo paura. Tutte queste riflessioni mi hanno portato a fare il provino. Mia mamma preoccupata? All’inizio sì, perché sono molto abitudinaria, aggrappata alle mie cose, facevo fatica a uscire dalla mia comfort zone. Da madre si è preoccupata, ma mi ha anche detto: ‘Prova’”.

All’inizio però non è stato semplicissimo. Angelina Mango ha infatti rivelato un aneddotto inerente la De Filippi. A quanto pare la conduttrice all’inizio non era totalmente convinta che la cantante potesse farcela. Ha detto: “All’inizio non credeva nella mia riuscita, i presupposti avevano abbassato le aspettative. Ma è bastato poco per trovarsi in sintonia, ti legge dentro. La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo. Ho capito che potevo farcela”.

Se ricordate, infatti, poco dopo il suo ingresso in vari daytime si è parlato di come Angelina fosse insicura in certi aspetti. Si trattava di un grande ostacolo per lei che poi piano piano è riuscita a superare. E sono state proprio le insicurezze a far avvicinare Angelina e Federica e a far nascenere una profonda amicizia.