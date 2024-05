Angelina Mango spiega la sua reazione furiosa durante l’uscita dalla sala stampa

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Maggio 2024

Angelina Mango Eurovision 2024

Con un intervento sui social, Angelina Mango ha spiegato perché, dopo la sua esibizione a sorpresa in sala stampa, è scappata via e ha avuto una reazione che è parsa furiosa. Le sue parole.

Angelina Mango spiega la sua reazione

Arriva l’intervento da parte di Angelina Mango dopo quanto accaduto nelle scorse ore. E arriva mediante la sua pagina ufficiale di X, l’ex Twitter. L’artista, impegnata all’Eurovision Song Contest ha deciso di spiegare la sua reazione dopo l’improvvisata esibizione di ieri (da brividi) in sala stampa:

“Imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale. Quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team. E lasciare che restasse pulito e integro un semplice gesto di pace. Oggi mi godo questo giorno che non dimenticherò mai e sul palco porto tutta la mia fragilità”.

In questo video vediamo Angelina Mango tenersi stretta alla sua manager, mentre si sfoga in un pianto interrotto. Ma da cosa è derivato il tutto?

Come dicevamo ieri Angelina ha sorpreso la stampa dell’Eurovision, presentandosi in sala per una speciale sorpresa. La cantante dopo aver letto un importante messaggio, ha voluto condividere un gesto potente attraverso la musica. Ha regalato ai presenti la sua personale versione di Imagine di John Lennon. Il video in pochi secondi ha fatto il giro del web.

Ma anche quello che è successo dopo non è passato inosservato. Sui social infatti è spuntato un video in cui Angelina Mango nel lasciare la sala stampa è parsa arrabbiata. Non era chiaro il motivo di questa reazione da parte della giovane artista e sul web sono spuntate fuori tante ipotesi. Per questo la Mango ha deciso di dire la sua.