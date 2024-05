Francesco Benigno tuona ancora contro Vladimir Luxuria: le nuove pesanti accuse

Social

Andrea Sanna | 11 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Non si placa la tensione tra Francesco Benigno e Vladimir Luxuria. Dopo che recentemente la conduttrice de L’Isola dei Famosi, in risposta al duro attacco dell’ex naufrago, ha reagito con un secco “non me ne starà zitta”, ecco la nuova replica dell’attore. Benigno sui social ha rivolto delle nuove accuse alla presentatrice.

Francesco Benigno contro Vladimir Luxuria

A Francesco Benigno l’espulsione da L’Isola dei Famosi non è andata giù! Nelle scorse ore sono arrivate delle nuove accuse da parte dell’ex naufrago del reality show. Diversi attacchi duri, molti dei quali rivolti a Vladimir Luxuria, la quale ha anche risposto: “Non starò qui in silenzio”.

LEGGI ANCHE: Isola, i naufraghi violano ancora il regolamento e ricevono un duro provvedimento

È bastata questa frase per scatenare una nuova reazione da parte di Francesco Benigno, che su Facebook ha mosso un nuovo sfogo contro la presentatrice. Secondo le sue parole, Vladimir Luxuria non sarebbe stata carina nei suoi confronti.

“Il Vladimiro Guadagno ha scritto nella sua pagina che non starà zitta per una mia risposta ad un messaggio scritto da un suo fedelissimo, davvero pesante offensivo e ricco di minacce verso di me”.

LEGGI ANCHE: Vladimir Luxuria rompe il silenzio e replica alle offese di Benigno

L’attore ha lamentato il fatto che Vladimir Luxuria avrebbe ripreso solo la sua risposta e avrebbe parlato di lui senza il contraddittorio. Sempre secondo Francesco Benigno avrebbe attuato questa azione per un solo motivo: “Hanno visto che grazie a me gli ascolti erano alti e ci riprova”. Si augura però che stavolta arrivino delle scuse dato che non gli è stato dato un diritto di replica. Qui a seguire il lungo messaggio….

Peraltro Francesco Benigno ha fatto sapere che non si fermerà se non arriveranno delle scuse pubbliche: “Non venirmi a dire che io sono omofobo o cavolate del genere io sto parlando solo di te gli altri a me non mi hanno dato del matto e quindi massimo rispetto per loro”.

Ma cosa aveva detto di lui in puntata Vladimir Luxuria? Ricordiamo che dopo le immagini mostrate in diretta sulla lite che ha coinvolto Francesco Benigno e Artur, la conduttrice rivolgendosi alle telecamere ha detto:

“Mi voglio rivolgere a te. Tu sai quanto ci tenevo alla tua presenza. E sai quanto ero stata presa dalla storia della tua infanzia. Ti avevo detto che L’Isola aveva bisogno di te, tu mi hai presa in giro in questi giorni. Io da amica ti voglio dare una raccomandazione. Cerca di andare a fondo alle ragioni della tua aggressività, farà bene a te e alla tua carriera“.

Parole però che Francesco Benigno non ha preso bene. Intanto Vladimir Luxuria ha già sferrato la sua contro risposta.