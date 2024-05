NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Maggio 2024

Eurovision 2024

Dopo la performance da brividi di ieri sera, poco fa Angelina Mango è arrivata nella sala stampa di Eurovision 2024 e ha cantato Imagine, iconico brano di John Lennon.

Il gesto di Angelina Mango

Angelina Mango non smette di regalare emozioni. Sappiamo bene che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta rappresentando l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 e solo ieri sera, in occasione della seconda semifinale, è arrivata per la prima volta sul palco esibendosi con la sua La Noia. Attualmente la cantante è una delle artiste favorite alla vittoria della kermesse musicale e domani sera in molti faranno il tifo per lei. In attesa della messa in onda della finale però poco fa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Angelina infatti si è presentata a sorpresa nella sala stampa di Eurovision 2024 e ha tenuto un bellissimo discorso. Queste le sue dichiarazioni, che stanno già facendo il giro del web: “Ieri sera ho cantato per la prima volta sul meraviglioso palco di Eurovision con il cuore pieno di amore. Sono molto orgogliosa di me stessa. Oggi, ancora una volta, voglio che sia la musica a parlare. Questo è il messaggio più potente che voglio condividere”.

Ma non è finita qui. Poco dopo aver letto il suo messaggio, Angelina Mango ha cantato Imagine, celebre brano di John Lennon, facendo emozionare tutti i presenti in sala stampa. Il video del momento è stato anche postato sui social dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi e in questi minuti sta già facendo il giro del web.

hi everyone. today once more i just want the music speaks. and this is the strongest message I can share.#Eurovision2024 pic.twitter.com/rEeVHq0T4m — angelinamango (@angelinamango_) May 10, 2024

Domani sera intanto Angelina gareggerà durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2024 e di certo non mancheranno le emozioni. Alla Mango facciamo dunque un enorme in bocca al lupo, certi che le aspettative non verranno deluse.