Vincenzo Chianese | 18 Luglio 2023

Ennesimo successo per Angelina Mango

Prosegue il successo di Angelina Mango. In queste settimane come sappiamo l’ex allieva di Amici 22 ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e per lei è arrivata una soddisfazione dietro l’altra. Dopo essere stata in giro per l’Italia con un tour instore, la cantante ha iniziato a partecipare ad alcune kermesse musicali, per presentare al grande pubblico la sua musica. Ma non è finita qui. Solo in queste ore Angelina ha vinto il Disco Platino per la sua Ci Pensiamo Domani, che senza dubbio è una delle hit più amate di questa estate. Come se non bastasse solo di recente la Mango ha annunciato il suo primo vero tour, a supporto dell’EP Voglia di Vivere, che in questi mesi ha scalato le classifiche.

La tournée, che si svolgerà in alcuni club italiani, inizierà ufficialmente a ottobre, e i biglietti per i live stanno già andando a ruba. In queste ore però è arrivato l’ennesimo traguardo per Angelina. La cantante infatti ha registrato un sold out per la data di Roma, che si terrà il prossimo 16 ottobre presso il Largo Venue.

Grande soddisfazione dunque per Angelina Mango, che di certo nelle prossime settimane collezionerà altri sold out. Nel mentre di recente la cantante è stata ospite del format Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini. Nel corso della chiacchierata così Angelina ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Mi ha insegnato moltissime cose di me che facevo fatica a individuare. Invece lei è una persona che ti guarda e ti ha individuato totalmente, ti scannerizza proprio. È difficile nasconderle delle emozioni perché lei le capisce subito ed è sempre gentile. Questa cosa a me fa impazzire. La gentilezza di Maria è assurda ed è una cosa che mi ha sempre colpito. Sono terribilmente grata a lei. Sono sicura che tra noi ci sia un buon rapporto. Credo che la stima sia anche un po’ reciproca. Lo percepisco da parte sua che vede qualcosa in me anche umanamente, poi artisticamente è secondario”.