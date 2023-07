NEWS

Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

Amici 22

Grande gioia per Angelina Mango. La cantante sui social esulta per la conquista del Disco di Platino. Le sue parole

Il Disco di Platino di Angelina Mango

Angelina Mango è stata una grand rivelazione durante l’ultima edizione di Amici 22. La cantante, che ha vinto la categoria canto e si è classificata seconda, sta spopolando con il suo ultimo inedito “Ci pensiamo domani”. Il brano presentato nella scuola è piaciuto fin da subito e ha ottenuto successo anche in seguito. Oggi vanta la conquista del suo primo Disco di Platino.

Su Instagram Angelina Mango ha festeggiato con una tenera foto di lei da bambina: “Oh sta qua ha fatto Disco di Platino”, si legge nel post. “Grazie a tutti“, ha aggiunto nelle storie del social molto emozionata.

Solo su Spotify Angelina Mango ha superato a livello di stream i 17 milioni. Per la precisione è arrivata a 17.813.741. Un risultato davvero straordinario, che porta la giovane artista a essere tra i protagonisti di questa estate anche con i tormentoni.

Ci pensiamo domani di Angelina Mango, estratto dall’album Voglia di vivere, non tutti sanno ma è scritta da Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef. Un qualcosa che la cantante aveva già rivelato ad Amici 22.

La canzone è una vera ventata d’aria fresca. Il ritmo riporta alla mente l’estate, in cui si vuole portare leggerezza e annullare e scacciare i momenti bui, lasciando così spazio alla spensieratezza di questi mesi. Con questa canzone, tra l’altro, Angelina Mango vuole spiegare che esiste comunque una nuova opportunità e un “domani” migliore.

Per la cantante, però, non è finita qui. Questo perché già è previsto il suo primissimo tour, in programma in autunno. Si partirà il 12 ottobre con la prima data a Napoli. Angelina poi toccherà diverse città italiane, per concludere a Roncade il 26 ottobre. Non è escluso, peraltro, che possano essere aggiunte altre nuove date.

Oggi Angelina Mango sorride. Il Disco d’Oro è il suo!