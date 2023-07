NEWS

Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

GF Vip 7

Sul web si parla delle liti tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, secondo alcuni sarebbero create solo per visibilità

Liti per visibilità tra Oriana Marzoli e Dal Moro?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono la coppia che più sta facendo parlare di sé nell’ultimo periodo. Con i loro continui tira e molla è come vivere sulle montagne russe. Eppure c’è chi gli ha fatto i conti in tasca. Secondo alcuni esperti del web, infatti, la coppia arriverebbe a intascare mensilmente 30 mila Euro. Precisiamo fin da subito che su questa cifra non vi è alcuna certezza e che si tratta di indiscrezioni trapelate sulle piattaforme social.

Il presunto guadagno è stato analizzato su TikTok dall’influencer Chiara Mariani, che ha fatto presente quanto segue: “30 mila euro al mese. Questa sarebbe la cifra che, secondo alcuni esperti del web, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si porterebbero a casa per mettere in piedi i loro teatrini. Mi spiego meglio. Da quando sono usciti dalla Casa del GF Vip Daniele e Oriana sono stati tra le coppie più discusse e più chiacchierate.

Questo perché la loro relazione non è stata rose e fiori, ma piena di alti e bassi e soprattutto litigate. Tramite queste scenate plateali attirano sui loro profili decine di follower. E, se ci fate caso, dopo l’indizio di un ritorno o una discussione, ci piazzano gli sponsor”.

Secondo questo criterio, dunque, la coppia riuscirebbe a guadagnare maggiormente. Ma si tratta di ipotesi e sembra assurdo che Oriana e Daniele possano arrivare a tanto. Il video prosegue poi facendo riferimento alle live di Daniele Dal Moro su Twitch, in cui spesso ha parlato della sua vita privata con Oriana Marzoli. Secondo l’influencer il numero di follower Daniele lo avrebbe a prescindere nella diretta, ma triplica nel momento in cui c’è una litigata in corso.

C’è da dire che ora tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, dopo momenti difficili, è ritornato finalmente il sereno. E i fan sognano insieme a loro.