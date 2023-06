NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2023

Amici 22

Il video ufficiale del brano di Angelina Mango

Sono settimane ricche di successo per Angelina Mango. Dopo aver lasciato la scuola di Amici 22, la cantante è tornata a concentrarsi sulla sua carriera, pubblicando l’EP Voglia di Vivere, che ha ottenuto un successo incredibile. Come se non bastasse l’ex protagonista del talent show è partita per il suo primo tour instore, e allo stesso tempo ha iniziato a partecipare a diverse kermesse musicali, che la porteranno in giro per tutta l’estate. Pochissime ore fa come se non bastasse è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan. Angelina ha annunciato infatti le date del suo tour, che partirà a ottobre. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto tra poche ore e senza dubbio andranno a ruba.

La Mango nel frattempo ha appena vinto il Disco d’Oro con la canzone Ci Pensiamo Domani, e per l’occasione ha rilasciato il video ufficiale del singolo. La clip, disponibile su YouTube, ha già fatto il boom di visualizzazioni e ha conquistato il cuore del pubblico.

Di recente intanto Angelina Mango ha rivelato come è nata la canzone Voglia di Vivere, e in merito ha affermato:

“‘Voglia di vivere’ è stata la prima canzone allegra che ho scritto. Non so perché in realtà. Da quel momento è come se si fosse aperto un capitolo, in cui tutto quello che mi va di fare è fotografare quello che sto provando al momento. Il messaggio che voglio dare con questo disco è che è facile vedere nella vita le cose negative che succedono. Le cose negative sono ingombranti e sono egocentriche, quindi si fanno notare. Però le cose positive ci sono e la vita ce ne regala un sacco. Il problema è che molto spesso io per prima mi sono concentrata su quelle sbagliate. Basta vederle. E se le vedi ti viene soltanto voglia di fare le cose, voglia di vivere. E quindi questo voglio che arrivi con la musica che sto facendo ora”.