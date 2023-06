NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Giugno 2023

Amici 22

Nuovo traguardo per Angelina Mango

Da quando ha lasciato Amici 22, Angelina Mango si è concentrata a pieno sulla sua carriera. La cantante infatti ha rilasciato il suo EP, Voglia di Vivere, che in breve ha scalato le classifiche musicali. L’ex allieva di Lorella Cuccarini nel mentre oltre a dare il via al suo primo tour instore, in questi giorni sta anche prendendo parte a diversi festival musicali, in attesa di vere e proprie date live. In queste ore intanto è arrivato l’ennesimo traguardo per la Mango.

Angelina infatti ha vinto il Disco d’Oro per la sua canzone Ci Pensiamo Domani, contenuta proprio nel suo disco. Il pezzo, presentato ad Amici 22, fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico, e senza dubbio anche nelle prossime settimane ci farà cantare e ballare.

Nel mentre in queste settimane Angelina Mango sta anche rilasciando diverse interviste. Nel corso di una chiacchierata con Vanity Fair Italia, la cantante ha parlato della sua vocazione per la musica, e in merito ha affermato: “Ho sempre sentito che la mia strada era quella. Fino a tre anni fa non pensavo a cosa volessi fare: facevo musica e basta. Il problema è nato quando è finita la scuola: non sono diventata una cantautrice perché lo ero già, ma è semplicemente diventato il mio lavoro. Credo che in questi passaggi bisogna stare attenti a non perdere la genuinità e la purezza, ma per ora non ho avuto problemi in questo”.

Ma non è tutto. Angelina ha anche raccontato i retroscena del suo arrivo ad Amici 22: “Il pensiero di partecipare mi era passato per la testa tante volte. Alcune etichette mi proponevano di partecipare, ma avevo paura e dicevo di no. Sapevo che a livello lavorativo sarebbe stato utile e bello, ma non credevo di poterlo reggere a livello personale. Poi, quest’estate, quando ho fatto un tour con i miei compagni, c’è stato un momento in cui mi sono sentita crollare, ero in macchina e piangevo. […] È stato allora che ho fatto l’iscrizione a Witty, ero terrorizzata, ma alla fine ce l’ho fatta”.