Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2023

Luciana Littizzetto arriva a Tú Sí Que Vales

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Luciana Littizzetto. Stando a quanto ha rivelato Dagospia infatti sembrerebbe che l’amata comica, che in queste settimane ha ufficialmente lasciato la Rai insieme a Fabio Fazio per approdare su Discovery, stia per entrare nel cast di Tú Sí Que Vales. Secondo il noto portale Luciana dovrebbe ricoprire il ruolo di giudice, prendendo il posto di Teo Mammucari, e affiancando Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Questo quanto si legge in merito:

“CANDELA FLASH! FERMI TUTTI LUCIANA LITTIZZETTO SBARCA A MEDIASET. LA COMICA, DOPO L’ADDIO ALLA RAI E IL PASSAGGGIO A DISCOVERY CON FABIO FAZIO, RADDOPPIA: SARÀ IN GIURIA A “TU SI QUE VALES”. PRENDERÀ IL POSTO DI TEO MAMMUCARI (GIÀ FUORI DA “LE IENE”) CHE HA DECISO DI LASCIARE LO SHOW COME BELEN RODRIGUEZ – CON MARIA DE FILIPPI CONFERMATI GERRY SCOTTI, RUDY ZERBI E SABRINA FERILLI”.

Da qualche ora dunque si sta parlando del presunto arrivo di Luciana Littizzetto a Tú Sí Que Vales, e inaspettatamente a intervenire è stata proprio Sabrina Ferilli. L’attrice, che involontariamente sembrerebbe aver confermato i rumor, ha commentato un post Instagram di Trash Italiano, per dire la sua sull’arrivo della comica all’interno del talent show. La Ferilli così epicamente ha affermato: “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei!”. Il riferimento di Sabrina è rivolto naturalmente a Giovannino, la ormai celebre mascotte del programma interpretata da Giovanni Iovino, che ha il ruolo di disturbatore.

Pare dunque che a partire da settembre la Littizzetto sarà nel cast dell’amata trasmissione in onda su Canale 5, e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre il pubblico attende anche di capire chi prenderà il posto di Belen Rodriguez come conduttrice, dopo il presunto addio della showgirl argentina.