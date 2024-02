Sanremo

Vincenzo Chianese | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Angelina Mango è ufficialmente la vincitrice del Festival di Sanremo 2024! Poco fa intanto sui social è arrivato il dolce post di Amici, che ha commentato il primo posto della cantante.

Il post di Amici per Angelina Mango

Grande gioia per Angelina Mango! Ieri sera infatti la cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2024, per la gioia di tutto il pubblico. Come ormai sappiamo, durante la sua prima partecipazione alla kermesse musicale, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha presentato la canzone La Noia, che ha conquistato le giurie e il web. Nel corso della finale così la Mango ha nuovamente convinto e si è classificata al primo posto. In queste ore dunque Angelina sta festeggiando questo importante risultato e di certo nelle prossime settimane La Noia ci farà cantare e ballare senza sosta. Poco fa intanto sui social è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Scopriamo di cosa si tratta.

I social di Amici hanno condiviso sui profili ufficiali del programma un dolce post in occasione della vittoria di Angelina Mango a Sanremo. I canali del talent show di Maria De Filippi hanno postato la foto della cantante con in mano il celebre leoncino d’oro, per poi aggiungere:

“Siamo orgogliosi di te”.

Ma non solo Amici. In queste ore infatti a festeggiare la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 è stata anche Lorella Cuccarini. Come tutti ben sappiamo, proprio la showgirl era stata l’insegnante della cantante all’interno della scuola e solo venerdì sera le due si sono ritrovate sul palco dell’Ariston. La Cuccarini così, commentando il primo posto della Mango, ha affermato: “E pensare che è passato solo un anno… Fiera di te“. Non resta che congratularci nuovamente con Angelina e farle un enorme in bocca al lupo per i prossimi progetti.