Vincenzo Chianese | 11 Febbraio 2024

Non tutti sanno che le ultime quattro edizioni del Festival di Sanremo sono state vinte da tre artisti seguiti dalla manager Marta Donà.

Marta Donà conquista Sanremo con i suoi artisti

Ieri sera è andata in onda la finale del Festival di Sanremo 2024, che si è conclusa con la vittoria di Angelina Mango. La cantante, da giorni favorita del pubblico, durante la sua partecipazione alla kermesse musicale ha presentato la canzone La Noia, che ha fin dal primo momento conquistato i fan e non solo. Adesso l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che nel mentre sta festeggiando questo importante traguardo, tornerà a concentrarsi sul suo nuovo album di inediti, che uscirà prossimamente. In queste ore intanto sui social è emersa una curiosità che non tutti conoscono. Scopriamo di cosa si tratta.

Non tutti sanno che le ultime 4 edizioni del Festival della canzone italiana sono state vinte da tre artisti che sono stati o sono tutt’ora seguiti dalla manager Marta Donà. Parliamo naturalmente dei Maneskin, di Marco Mengoni e della stessa Angelina. La band tuttavia diversi mesi fa ha annunciato la fine della collaborazione con la manager, che a oggi segue numerosi altri artisti.

Grande successo dunque per Marta Donà, che in questi 4 anni è riuscita a vincere ben tre Festival di Sanremo con i suoi cantanti. Nel mentre in queste ore il web sta festeggiando il primo posto di Angelina. Si tratta di una vittoria che trova consenzienti la stampa, le radio e anche il pubblico e di certo La Noia promette di diventare una hit.

Angelina adesso di diritto rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Ma come ci stupirà l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprilo. Ad Angelina intanto vanno le nostre più sincere congratulazioni.