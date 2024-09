Tra gli artitisi vittime di attacchi social e offese pesanti c’è anche Angelina Mango. La cantante, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, ha ricevuto tantissimi commenti negativi dopo i Tim Music Awards. Così è intervenuto Gianmarco Petrelli, suo ex compagno di classe ad Amici e ballerino durante le sue eibizioni. Ecco cosa ha scritto.

Gianmarco Petrelli difende l’amica Angelina Mango dagli attacchi social

Il 13 e il 14 settembre si sono svolti all’Arena di Verona i Tim Music Awards che hanno visto Angelina Mango vincere tantissimi premi per i suoi brani. Durante le esibizioni la cantante aveva anche un corpo di ballo e tra i ballerini c’era il suo ex compagno di talent Gianmarco Petrelli.

Proprio Petrelli nei giorni scorsi ha condiviso sul suo profilo Instagram un video di uno dei momenti in cui si è esibito con Angelina, ringraziando per questa grande e importante opportunità. Ma purtroppo, proprio sotto a quel video, sono apparsi un mucchio di commenti offensivi nei confronti della vincitrice del Festival di Sanremo.

Tra i vari utenti c’è chi criticava il modo di vestire di Angelina Mango, chi addirittura il suo cantare. Qualcuno le ha dato della “ridicola”, qualcuno le ha consigliato di smettere di fare questo lavoro. E tanti altri commenti che preferiamo non riportare.

Gianmarco Petrelli, invece, li ha voluti riportare, senza nemmeno cancellare i nomi degli utenti. E lo ha fatto con alcune storie Instagram. “Vi lascio alcuni dei commenti che trovate nel mio ultimo reel”, ha scritto. E poi ha pubblicato tutta una serie di screen. Nell’ultima storia ha quindi difeso Angelina Mango e si è scagliato (giustamente) contro questi leoni da tastiera che tanto si divertono a offendere sui social. Ha infatti scritto:

“Tutti questi commenti arrivano da persone adulte, che avranno dei figli, che avranno dei nipoti. Se qualcuno di voi sta leggendo, l’educazione che vi è stata insegnata e che voi passate ai vostri figli e nipoti, non deve svanire quando scrivete ‘opinioni’ sui social. Perché io lo so che se dovessi incontrare la signora Giovanna per strada ci faremmo due risate, mi direbbe che sono un bravo ragazzo e molto probabilmente mi offrirebbe una lasagna. Lo so! Fatto sta che a voi i social non hanno fatto bene. Ma proprio per niente. Finché non vi è chiaro il messaggio, per favore restate su Facebook”.

C’è poco da aggiungere alle parole di Gianmarco se non che ha perfettamente ragione. Si parla spesso di quanto i social possano fare male ai giovani, ma non si parla mai di quanto gli adulti, specialmente di alcune generazioni, li usano in maniera completamente errata offendendo o diffamando. Spesso lo fanno proprio verso i giovani che tanto criticano. Si dovrebbe fare tutti un passo indietro e riflettere profondamente.