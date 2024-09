Anticipazioni, trama e streaming del 19 settembre di Endless Love. Tutte le news sulla serie turca e gli appuntamenti settimanali per non perdervi nemmeno un secondo!

Anticipazioni Endless Love 18 settembre

Nel dettaglio ecco le anticipazioni di Endless Love del 18 settembre:

Kemal ha pensato a un piano per allontanare sua sorella Zeynep dal nemico e rivale, Emir.

Dopo aver letto i messaggi sul cellulare del fratello, lasciato a casa affinché lei lo trovasse con dei messaggi tra lui e Zehir (che Kemal ha salvato come “Nihan”), Zeynep contatta subito Emir per avvisarlo che sua moglie è a casa di Kemal.

Come una furia Emir si aggira per la casa per cercare Nihan, ma con scarsi risultati, dal momento che lei è a casa dell’ex.

Zehir intanto si trova fuori casa e quando vede Emir uscire di corsa, chiama Kemal per aggiornarlo, così lui può far uscire Nihan da casa sua e accogliere Emir furioso, che rimane però con un pugno di mosche (e se la prenderà poi con Zeynep).

Quando va in onda

Ricordiamo questa settimana quando va in onda Endless Love nello specifico:

Per prima cosa partiamo con gli appuntamenti giornalieri. Dal lunedì al venerdì, su Canale 5 alle ore 14:10, poco dopo Beautiful, va in onda un episodio, che si conclude alle 14:45, per lasciare spazio a My Home My Destiny.

Venerdì peraltro è atteso un nuovo episodio con la serie televisiva, perché è prevista una puntata in prima serata, alle 21:30.

Spazio anche nel weekend, con gli episodi al sabato e alla domenica, dalle 14:45, per poi lasciare spazio a Verissimo.

Imperdibili anche le repliche, perché dal lunedì al venerdì alle 19:05 su La5 si possono ripercorrere le emozioni della soap opera, con una doppia puntata.

Quanti episodi ha Endless Love

Per Endless Love sappiamo quanti sono e quante stagioni ci sono? Le puntate sono 35 e 39 divise per due stagioni.

Questa però è la suddivisione in Turchia, perché in Italia abbiamo puntate più brevi e la prima stagione nel nostro Paese, per tale motivo, ha raggiunto 178 episodi.

Adesso in Italia è in corso la seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Ecco invece dove vedere in TV e in streaming, Endless Love.

Su Canale 5 tutti i giorni vengono trasmessi le puntate, agli orari indicati.

La soap opera è possibile seguirla anche in streaming in italiano, grazie al sito o l’app di Mediaset Infinity. Sulla piattaforma, presente anche su Smart TV, c’è modo di vedere la puntata in diretta o rivedere le puntate quando si vuole.

Non perdetevi domani le esplosive anticipazioni perché queste saranno fondamentali per scoprire pian piano come finisce Endless Love e quante puntate mancano da qui alla fine.