Poche ore fa è stata confermata la squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island nel mentre ha fatto ritorno sui social e rispondendo alle domande e alle curiosità dei fan ha rivelato cosa farà adesso.

Parla Lino Giuliano

In questi giorni si è fatto un gran parlare di Lino Giuliano. Come tutti ormai ben sappiamo, l’ex volto di Temptation Island era stato annunciato come nuovo concorrente del Grande Fratello. Tuttavia, dopo aver replicato con parole inappropriate a una provocazione su Instagram, Lino è stato ufficialmente squalificato dal reality show prima ancora di varcare la porta rossa e di fare il suo ingresso in casa. Giuliano nel mentre, a seguito del comunicato giunto dalla produzione, è intervenuto per fare nuovamente le sue scuse pubbliche per quanto accaduto, affermando di aver capito il suo errore. L’ex di Alessia Pascarella come se non bastasse ha fatto anche ritorno sui social. In queste così ore ha deciso di replicare alle curiosità dei fan.

A un tratto però à arrivata una domanda che non è passata inosservata. Un utente ha infatti chiesto a Lino Giuliano cosa farà adesso dopo la squalifica dal Grande Fratello e se tornerà a lavorare. A quel punto l’ex protagonista di Temptation Island, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Non so se lo sai, ma io già lavoro da quando sono uscito da Temptation. Amo il mio lavoro e continuerò a farlo sempre. Anzi, se proprio vuoi saperlo, sto anche aprendo un negozio tutto mio. Fortunatamente, sono riuscito a creare qualcosa di buono”.

Insomma pare dunque che nonostante l’esperienza andata male, Lino Giuliano sia pienamente concentrato sul suo futuro. In queste ore nel mentre a prendere le sue parti è stata inaspettatamente anche l’ex fidanzata Alessia Pascarella, che ha commentato la squalifica dal Grande Fratello sorprendendo il web intero.