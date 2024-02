Amici, Ramon fa una sorpresa alla sua ex compagna di classe Angelina a Sanremo (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Mentre Angelina Mango si trova in gara a Sanremo 2024 a sorprenderla è stata il suo ex compagno di Amici 22, Ramon Agnelli. Il ballerino ha partecipato all’evento dell’artista per poi incontrarla per un abbraccio. La reazione commossa della cantante.

Angelina riceve la sorpresa da Ramon

Amici può regalare anche rapporti davvero speciali, in grado di permanere nel tempo. È il caso di Angelina Mango che è rimasta in contatto con alcuni dei suoi ex compagni del talent show. Pensiamo per esempio alla splendida amicizia con Ramon Agnelli. La cantante e il ballerino ancora oggi sono in contatto e, di tanto in tanto, hanno modo di ritrovarsi. E quale migliore occasione se non il Festival di Sanremo?

Così Ramon Agnelli è partito per la volta della Città dei Fiori e sui social ha testimoniato il suo arrivo. Il danzatore, pupillo della maestra Celentano, ha lasciato un po’ sulle spine i suoi fan ponendogli un quesito: “Chi andrò a trovare?”. Ed ecco che poco dopo Ramon ha pubblicato una storia Instagram mentre si trovava alla Noioteca, spazio aperto da Angelina Mango per i fan.

Mentre la cantante si esibiva sul palco lui l’ha ripresa per poi raggiungerla poco dopo per un abbraccio. Dall’espressione di Angelina Mango sembrerebbe esserne rimasta felice di questa sorpresa da parte di Ramon. Proprio l’artista sembra essere peraltro molto commossa di questo regalo da parte del suo amico. Certamente si tratta anche di un gesto importante che le darà la carica giusta per poter dare il meglio in questa esperienza, in vista della serata di stasera.

Ecco i video che testimoniano appunto ciò che vi abbiamo raccontato fino a ora.

Ramon arriva a Sanremo per fare il suo in bocca al lupo all’amica Angelina #Amici pic.twitter.com/qolYLu85Gq — disagiotv (@disagio_tv) February 8, 2024

Un momento davvero toccante e dolcissimo che ha commosso tanti fan di Amici che hanno sempre visto in loro un legame speciale. Insomma il talent show è in grado di regalare anche queste belle emozioni.