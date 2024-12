In un’intervista Angelo Madonia si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha tirato una bordata contro Federica Pellegrini e Milly Carlucci.

Dopo che Federica Pellegrini a Domenica In si è lamentata per non aver ricevuto alcuna chiamata da parte di Angelo Madonia dopo quanto successo a Ballando con le Stelle, lui ha replicato nella medesima trasmissione. Ma non è finita qui.

Questo perché ora ai microfoni di Federico Rocca a Vanity Fair, Angelo Madonia ha raccontato di non aver ricevuto alcuna chiamata né da parte di Milly Carlucci né tantomeno da parte di Federica Pellegrini:

“Di tutta questa storia la parte lesa sono io, io sono stato licenziato nel bel mezzo di un programma dopo tanti sacrifici. Di me hanno scritto qualsiasi cosa, su di me si sono inventati di tutto. Sono un padre, ho due bimbe. Nessuno mi ha chiesto “Come stai?”, né Milly né Federica. Forse era normale che fossi io ad aspettarmi una telefonata“.

Angelo Madonia nell’intervista ha fatto sapere che la produzione ha scelto lui per affiancare Federica Pellegrini. Motivo? Perché più anziano del cast, avendo anche più titoli e uno score alto. Pare che la Divina, secondo le sue parole, sarebbe stata a lungo corteggiata dalla trasmissione, ma avrebbe accettato quest’anno con dei limiti in merito al tempo a disposizione per gli allenamenti: “Sono stato considerato l’unico in grado di portare la nave in porto“.

Tutti sappiamo poi come si è conclusa la questione e Angelo Madonia a tal proposito ha fatto sapere dell’altro. “Volevano che da professionista della danza mi trasformassi in personaggio da reality. Se metti sempre in mezzo la vita privata, alla fine si riduce tutto a pettegolezzo“, ha detto.

Sempre a riguardo, Angelo Madonia ha dichiarato anche che è stato grazie a lui se Sonia Bruganelli è arrivata a Ballando con le Stelle quando il team ha pensato di inserirla nel cast:

“È stata la produzione a chiedermi di intercedere con Sonia per provare a convincerla a partecipare, visto che ci stavano provando da tempo. Ho contribuito a farli dialogare in merito alla proposta“, ha concluso Angelo Madonia.