Perché Federica Pellegrini non ha cambiato insegnante subito a Ballando con le Stelle? La nuotatrice è tornata a parlare di Angelo Madonia, svelando le sue motivazioni.

Federica Pellegrini spiega perché non ha cambiato insegnante subito

Finita l’avventura a Ballando con le Stelle, si torna alla quotidianità. Federica Pellegrini mentre si trovava in treno ha risposto ad alcune domande da parte dei fan. Molte di queste sul suo percorso a Ballando con le Stelle.

LEGGI ANCHE: Federica Pellegrini contrariata con la giuria: “Ci sono rimasta male, l’ho trovato poco carino”

L’avventura della nuotatrice nel programma è stata piuttosto complessa, specie quando il suo partner di ballo, Angelo Madonia è stato allontanato dal programma a causa di alcuni suoi comportamenti. Ieri a Domenica In il maestro si è difeso dalle accuse e ha risposto a distanza proprio a Federica Pellegrini, che non ha più avuto modo di sentire.

Ma quale sarà stata la reazione della Divina del nuoto a riguardo? Qualcuno dopo le dichiarazioni di Angelo Madonia e le sue parole, ha domandato a Federica Pellegrini perché non abbia deciso di cambiare insegnante subito. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni:

“Sono super felice di aver avuto Pasquale al mio fianco, ma anche con Samuel mi ero trovata molto bene, poi purtroppo è successo quello che sapete. Perché non ho chiesto di cambiare partner quando ero in coppia con Angelo? Non capisco perché avrei dovuto farlo”.

Ha esordito Federica Pellegrini, per poi aggiungere: “Anche perché non ce n’era motivo, stava andando tutto sempre meglio e quindi non aveva senso farlo. Prima di quel fatidico sabato non c’era ragione per fare una richiesta simile”.

Le parole di Federica Pellegrini su Angelo Madonia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ZKO3r1cWVT — Novella2000 Archive (@disagio_tv) December 23, 2024

Nel suo discorso Federica Pellegrini ha ammesso di aver pensato di mollare durante quest’ultima settimana. Motivo? A causa del tantissimo lavoro da fare pensava di non riuscire. Portare sei balli diversi per la finale, per lei stava iniziando a diventare complesso:

“Ti devi preparare alla possibilità di arrivare fino alla fine al ring. Devo dire che mercoledì e giovedì nella mia testa mi sono detta ‘non ce la faccio e mollo’. Invece poi ho riposato un po’, sono diventata più lucida e ho ricominciato come se nulla fosse”.

Ci sarà una nuova risposta da parte di Federica Pellegrini dopo queste affermazioni da parte di Angelo Madonia?