Sui suoi social Alessandro Basciano ha pubblicato un messaggio indirizzato a sua figlia. Dalle sue parole si intende che il deejay non ha avuto modo di trascorrere le vacanze natalizie con la piccola Céline Blue, che è rimasta invece insieme alla mamma Sophie Codegoni.

Le parole di Alessandro Basciano

Dopo lo sfogo nei giorni scorsi, prima del Natale, da parte di Sophie Codegoni per una paparazzata che l’avrebbe vista con Alessandro Basciano dopo le varie accuse, si torna nuovamente a parlare dei Basciagoni. Non solo per la replica che c’è stata nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne, ma per quello che è successo nelle scorse ore.

Alessandro Basciano non si è dilungato troppo, ma sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia che ha lasciato intendere di non avere avuto la possibilità di poter trascorrere del tempo con sua figlia per il Natale. Dalla versione dell’ex vippone pare quindi che dopo quell’incontro ripreso dal settimanale Chi, non ci sarebbero state altre occasioni. Questo perché Sophie Codegoni ha accusato che si sarebbe trattato di una situazione creata con l’inganno. Dall’altra parte però lui non si è detto assolutamente d’accordo con questa versione dei fatti.

Così Alessandro Basciano ha affidato ai social l’augurio per sua figlia. Mediante l’account Instagram ufficiale, leggiamo infatti: “Spero che tu stia bene. Il tuo papà ti ama tanto. Buone feste”, ha scritto nel suo profilo social il deejay.

La storia Instagram di Alessandro Basciano

E ancora…

Instagram – storia di Alessandro Basciano

Messaggio diretto dunque alla figlia Céline Blue. Non sappiamo quindi di preciso cosa sia accaduto effettivamente, ma al momento Sophie Codegoni non è intervenuta per commentare queste parole. Vedremo se deciderà o meno di parlare e dire il suo punto di vista sulla faccenda.

Al momento però sembra esserci sempre più gelo tra le parti. Sophie Codegoni e il suo ex fidanzato Alessandro Basciano non sappiamo se troveranno in breve tempo un punto d’incontro e non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.