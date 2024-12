A seguito dell’addio a Ballando con le Stelle, Angelo Madonia è tornato in TV a Domenica In. Occasione questa per dare la sua versione dei fatti e rispondere a distanza a Federica Pellegrini.

Angelo Madonia risponde a Federica Pellegrini

A Ballando con le Stelle durante questa edizione si è verificato un qualcosa di inatteso e spiazzante: Angelo Madonia è stato allontanato dal programma. Una decisione chiarita con un comunicato Rai, che ha sollevato un polverone mediatico con una serie di reazioni, anche dello stesso ballerino.

Dopo le parole di Federica Pellegrini a Domenica In, oggi Angelo Madonia ha parlato per la prima volta in TV dell’accaduto. Lui ha spiegato di essere stato allontanato per un comportamento non in linea con la politica del programma. Il ballerino ha sempre precisato si trattasse del lavoro fatto e del sacrificio di Federica. Non avrebbe voluto utilizzare argomenti fuori luogo in quel momento e che non c’entrassero nulla con l’accaduto:

“Io non mi aspettavo la scelta. Quando sai di non aver commesso niente di grave. Con Federica non c’era mai stato scontro. Andava sempre meglio. Lo dicevano i risultati. Il lunedì la produzione mi ha parlato e dato motivazioni. Io ho rispettato la loro decisione e mi hanno proposto il modo in cui avrei preferito comunicare. Ma non era mia e ho valutato cosa fare. Questo avrebbe provocato un danno d’immagine dopo tanti anni”.

in seguito Mara Venier ha trasmesso un filmato con le dichiarazioni di Federica Pellegrini della scorsa settimana, a cui Angelo Madonia ha deciso di rispondere. Questo perché la conduttrice ha sottolineato la mancata chiamata alla sportiva e sua allieva: “Perché non l’ho chiamata? Non c’è stato alcuno scontro. Quando dicevo che non era la mia gara perché non ero lì a servizio del programma”.

Mara ha fatto notare che la presenza di Sonia Bruganelli probabilmente ha inciso e dunque le battutine ci stavano: “Hai sclerato a un certo punto”, ha detto la conduttrice. Angelo Madonia ha ammesso di aver perso le staffe, ma per un motivo preciso: “Sono un professionista di danza, parliamo di quello. Io sapevo che se ne sarebbe parlato, ma quando sto lavorando vorrei si parlasse del mio lavoro”.

Nel suo discorso Angelo Madonia ha assicurato che ci sarà una chiamata a Federica Pellegrini e di aver tifato per lei. Poi ancora: “Con Peron e Pasquale ci siamo sentiti. Da chi sono rimasto deluso? Il finale, non essere considerato. Per il lavoro che ho fatto, non il comportamento. E se questo ha spazzato via tutto… Federica e Pasquale erano terzi con i punti che avevamo fatto io e Federica”.

Così prima di chiudere l’intervista, Mara Venier ha consigliato ad Angelo Madonia di chiamare Federica Pellegrini per Natale, così da appianare e chiarire quanto successo.