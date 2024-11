In esclusiva a Il Corriere della Sera, Angelo Madonia ha svelato di aver sentito Milly Carlucci dopo l’esclusione da Ballando con le Stelle: “Cosa ci siamo detti”.

Angelo Madonia svela di aver sentito Milly Carlucci

Angelo Madonia è tornato a parlare nell’intervista fiume a Il Corriere della Sera dopo l’allontanamento improvviso da Ballando con le Stelle. Il maestro di danza si è a lungo sfogato e nel suo discorso ha fatto sapere che avrebbe voluto ricevere un po’ più rispetto riguardo alla sua sfera personale e la storia con Sonia Bruganelli. Ma c’è stato spazio anche per altro.

Nonostante siano trascorsi alcuni giorni, Angelo Madonia ha fatto sapere di non avere ancora avuto la possibilità di potersi confrontare con Federica Pellegrini. Con la sua allieva in questa edizione del dance show non c’è stato modo di parlare.

«No, non abbiamo avuto modo di sentirci», ha fatto sapere il danzatore al CorSera. Ha anche precisato che non è vero che non andassero d’accordo come qualcuno ha spesso insinuato, ma che sicuramente non era facile prendersi essendo entrambi due persone adulte.

Il confronto con Milly Carlucci

Diverso discorso invece per quanto riguarda Milly Carlucci e Samuel Peron, che lo sostituirà come insegnante di Federica Pellegrini: «Sì, c’è stato dispiacere da entrambe le parti. Io da ambasciatore della danza resto sostenitore di questo programma», ha detto a proposito della conduttrice con la quale ha avuto un colloquio.

Mentre sul collega Angelo Madonia ha fatto sapere: «Sì mi ha scritto un messaggio. Sta studiando le coreografie. Sono contento di avergli lasciato una grande concorrente che è cresciuta tanto. Mando un grande in bocca al lupo a lui e Federica», ha precisato.

Infine nonostante le scintille avute con Selvaggia Lucarelli, Angelo Madonia ha raccontato che la giudice in ogni caso “porta sapore al programma” e le rinnoverebbe subito il contratto: «La voglio salutare, non preso dalla mia “cazzimma”, ma con un sorriso». Invece su Guillermo Mariotto ha aggiunto: «Lui è brioso, è cinematografico e rende simpatico il contesto».

Si è conclusa così l’esperienza di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle. Sicuramente non come avrebbe voluto e desiderato. Ma questo è un altro discorso!