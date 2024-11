Ieri durante la puntata de La Volta Buona è stato mandato in onda un servizio realizzato da Domenico Marocchi, con lo sfogo di Federica Pellegrini nel backstage. Ecco le prime parole dopo la sfuriata di Angelo Madonia in puntata.

Le parole di Federica Pellegrini nel backstage

A La Volta Buona ieri si è parlato a lungo dell’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. Dopo una battuta non gradita da parte di Selvaggia Lucarelli, a cui ha risposto a tono, il maestro di ballo si è rifugiato nel dietro e quinte, pare evitando tutti. Come poi peraltro emerso anche dalle immagini di ieri, dove Federica Pellegrini è comparsa da sola davanti alle telecamere.

Da qui se n’è aperto un vero e proprio caso ed è arrivata poi una comunicazione ufficiale da parte della Rai e di Ballando con le Stelle che hanno informato l’esclusione di Angelo Madonia dalla competizione, specificando che sarebbe stato sostituito. A prendere il suo posto accanto a Federica Pellegrini vedremo infatti Samuel Peron.

Ci sono state poi diverse reazioni a caldo, dal commento di Sonia Bruganelli, alla storia criptica della stessa Federica Pellegrini, alle parole di Selvaggia Lucarelli per passare al diretto interessato, Angelo Madonia. Ma non è tutto.

Federica: “Mi sono sentita a disagio più volte”

Le telecamere attente de La Volta Buona hanno ripreso il momento in cui Federica Pellegrini è arrivata nel backstage dopo l’accaduto. Tra lei e Angelo Madonia non c’è stato alcuno scambio di parole: “Freddi”, ha precisato subito l’inviato Domenico Marocchi. In seguito la Divina si è presentata ai microfoni del programma e il giornalista le ha domandato se si è o meno sentita a disagio:

“Indipendentemente dai risultati è bello anche trovare un’affinità nella coppia lavorativa, capito? Diciamo che mi sono sentita a disagio più volte. Però diciamo che io abbozzo abbozzo. E poi mi spiace però essere sempre in mezzo a una discussione che non mi appartiene”, ha detto Federica Pellegrini.

per me è stata federica a voler cambiare maestro, e ha fatto bene, avrebbe dovuto avere peron dal principio#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/GgS83Zk5L6 — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) November 26, 2024

Sembrerebbe quindi che Federica Pellegrini sarebbe rimasta molto male a seguito dell’accaduto Mai si sarebbe aspettata probabilmente che tutto andasse a finire in questo modo.

Vedremo dunque se in questi giorni emergeranno ancora ulteriori dettagli circa quanto successo dopo la puntata di Ballando con le Stelle.