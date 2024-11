A Il Corriere della Sera Angelo Madonia è tornato a parlare della sua esclusione da Ballando con le Stelle: “Avrei voluto più rispetto per me e Sonia”.

Le parole di Angelo Madonia dopo Ballando

In esclusiva a Il Corriere della Sera, Angelo Madonia è tornato a parlare della sua esclusione da Ballando con le Stelle dopo la puntata di sabato. A seguito delle parole nel backstage di Federica Pellegrini, il ballerino dopo un discorso fatto sui social è tornato a intervenire.

«È stata una doccia fredda, un’iniziativa presa dalla Rai e la produzione Ballandi», ha esordito subito Angelo Madonia, che ha comunque riconosciuto come il percorso con Federica Pellegrini sia stato molto piacevole. A differenza di quel che si può dire non pensa che non abbiano mai legati, me essendo entrambi adulti non era così facile “prendersi”.

Secondo il suo punto di vista, Angelo Madonia non è stato bravo a gestire la comunicazione ed è stato spesso oggetto solo del suo privato. Non avrebbe mai voluto coinvolgere Federica Pellegrini in questa situazione: «Non volevo crearle imbarazzo». Ma ha avuto modo di parlarci o sentirla dopo sabato sera? A riguardo ha ammesso: «No, non abbiamo avuto modo di sentirci».

“Avrei voluto più rispetto per me e Sonia”, ha affermato

Angelo Madonia a Il Corriere della Sera ha fatto sapere di aver accettato e preso atto del provvedimento ricevuto e di esserne parecchio dispiaciuto: «Non so se è un provvedimento giusto per mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile. Sicuramente mi dispiace. Ma è giusto che chi deve proteggere il programma lo faccia come ritiene più opportuno».

Unica cosa che si aspettava Angelo Madonia è che le cose andassero diversamente, dato che il tutto tocca anche Sonia Bruganelli: “Avrei preferito ci fosse stato più rispetto sulla sfera privata”. E che magari non si andasse a toccare certi temi. In ogni caso tra loro si sono sempre dati consigli, ma non pensavano di certo a cosa dire poi in puntata. In generale si è detto dispiaciuto per la sua eliminazione, ma seguirà da casa un eventuale ripescaggio.

Sempre a tal proposito Angelo Madonia ha anche detto che sentiva che sarebbe stato il suo ultimo Ballando con le Stelle, probabilmente però non pensava di concluderlo in questo modo e con così tanto rammarico. Non pensa nemmeno che se Sonia non fosse stata concorrente questa situazione si sarebbe evitata.

Infine sul rapporto con Sonia Bruganelli e se questo li fa uscire più forti da questa esperienza, ha detto: «È un periodo complesso, pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare».