Stasera Angelo Madonia, che in questi giorni è stato allontanato da Ballando con le Stelle, ha sostenuto la fidanzata Sonia Bruganelli sui social in vista del ripescaggio. In diretta però Selvaggia Lucarelli ha stroncato il ballerino.

Selvaggia Lucarelli stronca Angelo Madonia

Fuoco e fiamme questa sera a Ballando con le Stelle e poco fa a stroncare Angelo Madonia è stata Selvaggia Lucarelli. Come sappiamo in questi giorni il maestro è stato allontanato dal talent show a seguito di alcune divergenze professionali. Stasera dunque il ballerino, in occasione della puntata del ripescaggio, ha sostenuto la compagna Sonia Bruganelli sui social, condividendo la sua card.

Nel corso della diretta tuttavia, dopo l’esibizione dell’ex moglie di Paolo Bonolis, a prendere parola è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista a quel punto, dopo aver già discusso con la Bruganelli, ha stroncato in diretta Angelo Madonia, affermando:

“Trovo molto inelegante che da casa Madonia posti la card della fidanzata e dica di votare lei dopo che ha fatto un percorso a Ballando con Federica Pellegrini. Se volevamo toglierci il dubbio che ci fosse un po’ di ineleganza in tutta questa storia, ce lo siamo tolti”.

Non è mancata la replica di Sonia Bruganelli, che rispondendo a Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “Credo che sia un continuare volutamente. Sono 7 settimane che si parla di altro. Poi dici che faccio io la guerra. A me sembra fuori luogo questa cosa”. Madonia nel mentre non è ancora intervenuto per dire la sua e non sappiamo se nelle prossime ore deciderà di intervenire.