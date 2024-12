Stasera, a seguito delle dichiarazioni rilasciate a Belve, Sonia Bruganelli è stata smentita da Alberto Matano. Non è poi mancato l’ennesimo faccia a faccia tra l’ex moglie di Paolo Bonolis e Selvaggia Lucarelli.

Alberto Matano stronca Sonia Bruganelli

Nel corso della nuova diretta di Ballando con le Stelle a stroncare Sonia Bruganelli è stato Alberto Matano. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. In queste ore è stato rilasciato un video anticipazione dell’intervista che l’ex moglie di Paolo Bonolis ha rilasciato a Belve. Come si evince, nella clip la Bruganelli si è lamentata di aver ballato, nel corso delle varie puntate, meno degli altri concorrenti e che i blocchi a lei dedicati fossero incentrati in particolare sugli scontri con la giuria.

Stasera così, nel corso della nuova puntata di Ballando, durante la quale avverrà il ripescaggio, Sonia è tornata in pista. Al termine dell’esibizione a prendere parola è stato proprio Matano, che a quel punto ha commentato le recenti dichiarazioni dell’ex opinionista del Grande Fratello, smentendola. Alberto ha infatti affermato: “Mettere in dubbio quello che noi facciamo e soprattutto veicolare un messaggio che non è vero, perché hai detto che tu hai ballato meno degli altri, ma io mi sono fatto dare i dati, non è bello. Tutte le performance sono in linea con quelle degli altri”.

A quel punto Sonia Bruganelli ha replicato ad Alberto Matano, dichiarando: “Ne abbiamo avute 3 o 4 che erano abbastanza corte, ma perché stavo male. Per essere onesti credo che il grosso della mia partecipazione qui sia stata sempre in relazione a tutto quello che è accaduto verbalmente”. Non è mancato anche il commento di Milly Carlucci, che ha aggiunto: “Dal mio punto di vista, io sono stata molto orgogliosa di quello che hai fatto”.

A dire la sua è stata poi Selvaggia Lucarelli, che scagliandosi contro Sonia ha affermato: “Io ho visto il promo della trasmissione. Tu hai lanciato il sasso e ora nascondi la mano. Alcune sere sei stata quella che ha ballato più a lungo, abbiamo guardato il minutaggio. Anche se ti avessero tolto 20 secondi, ma c’era bisogno di rosicare per 20 secondi? La mia sensazione è che a te piace dichiarare guerra. Devi saperle maneggiare le armi”.