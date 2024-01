Spettacolo

Questo pomeriggio Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello a causa di un lutto molto doloroso in famiglia. Diversi utenti del web hanno accusato Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi di aver esultato.

Frecciatine contro Beatrice Luzzi?

Come ormai è stato reso noto nelle ultime ore Beatrice Luzzi ha abbandonato il Grande Fratello a causa della morte del padre. Ad annunciarlo è stato il suo staff incaricato di gestire i profili social dell’attrice:

“Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari“.

Al momento non sappiamo se tornerà in gara oppure no, ma sicuramente le servirà del tempo per riprendersi. Fatto sta che sul web è iniziato a circolare un video che ritrae Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi ridere e fare battute. In molti hanno subito cominciato a pensare, proprio per il fatto che qualcuno sul web lo ha affermato, che stessero discutendo dell’abbandono di Beatrice Luzzi.

Sentiamo Anita chiedere: “Ma è la cosa che sappiamo già?“. E Giuseppe risponde qualcosa che assomiglia a “una cosa che ti può fare piacere o non piacere“. Di conseguenza tutti quanti si sono scaraventati contri i due gieffini accusandoli di poco tatto.

Tuttavia altri si sono chiesti come fosse possibile che solo loro fossero a conoscenza di tale fatto, visto che nessun altro ne stava parlando. La verità sembrerebbe essere venuta a galla poco dopo.

A quanto pare la spiegazione è che stavano parlando del gioco della Tombola. Le donne avrebbero chiamato Beatrice Luzzi per entrare in confessionale per poi accorgersi che era assente. Ovviamente in questi casi ci sono sempre più fazioni e la verità è sempre difficile da reperire, ma la motivazione appena data è la più verosimile.

Ora non ci resta che attendere e capire se Beatrice tornerà al Grande Fratello oppure no.