Vincenzo Chianese | 3 Gennaio 2024

Grande Fratello

Solo pochi minuti fa è arrivata voce che Beatrice Luzzi, a causa dell’improvvisa morte di suo padre, ha lasciato la casa del Grande Fratello. Tuttavia quello che tutti si chiedono è: l’attrice rientrerà in gioco nei prossimi giorni? Andiamo a vedere quello che sappiamo al momento.

Beatrice Luzzi tornerà al Grande Fratello?

In questi minuti è arrivata una notizia che ha lasciato tutti i fan del Grande Fratello senza parole. Con un comunicato ufficiale infatti gli autori hanno annunciato che Beatrice Luzzi ha lasciato la casa, a causa di motivi personali. Poco dopo come se non bastasse a intervenire è stato lo staff della gieffina, che con un post sui social ha rivelato che purtroppo nel corso della notte è venuto a mancare il signor Paolo, il padre di Beatrice. Già qualche settimana fa, come di certo in molti ricorderanno, la Luzzi, sempre a causa di alcuni problemi di salute del papà, aveva lasciato per qualche giorno il programma, per poi fare rientro in casa.

Quello che però tutti si stanno chiedendo è: stavolta Beatrice rientrerà al Grande Fratello? Andiamo a scoprire cosa sappiamo. Sui social in molti stanno già ipotizzando che l’attrice potrebbe non tornare più all’interno della trasmissione. A rafforzare la convinzione di alcuni fan è stato un dettaglio nel comunicato degli autori, in cui viene annunciata l’uscita della Luzzi. Mentre la scorsa volta infatti era stato specificato che la gieffina avrebbe lasciato “momentaneamente” la casa, stavolta la produzione non ha lasciato intendere un ipotetico rientro in gioco dell’attrice.

Tanti altri però sostengono che Beatrice Luzzi, dopo aver affrontato il lutto insieme alla sua famiglia, potrebbe rientrare al Grande Fratello. Qualcuno infatti ha fatto notare come al momento il televoto, al quale è presente proprio l’ex volto di Vivere, sia ancora aperto. Secondo molti dunque questo potrebbe significare un eventuale rientro della Luzzi.

Precisiamo tuttavia che al momento si tratta solo ed esclusivamente di teorie del web. In questo delicato e difficile momento infatti la scelta spetta solo alla Luzzi, che attualmente però sta giustamente focalizzando le sue energie sulla sua famiglia. A Beatrice dunque inviamo un caloroso abbraccio e ci uniamo al suo dolore e a quello di tutte le persone a lei vicine.