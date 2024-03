NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Marzo 2024

Grande Fratello

Dopo la fine dell’ultima diretta, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno trascorso la notte insieme in suite. Al web intanto non è sfuggito un gesto hot di lei.

Il gesto hot di Anita Olivieri

In questi giorni c’è stato un particolare avvicinamento tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, che sono ormai sempre più vicini. I due concorrenti del Grande Fratello hanno infatti finalmente ammesso di avere un interesse reciproco l’uno per l’altra e così nel corso dell’ultima diretta del reality show la questione è stata affrontata. Ma non solo. Nel corso della puntata infatti Edoardo, ex di Anita, ha fatto sapere tramite la produzione di non voler essere più menzionato e ha deciso di troncare la relazione.

Subito dopo la fine della diretta nel mentre la Olivieri e Falsone hanno trascorso la notte insieme in suite, dove è esplosa la passione. I due gieffini infatti si sono lasciati andare a una serie di coccole e baci e in breve i video del momento hanno fatto il giro del web. Agli occhi attenti degli utenti tuttavia non è sfuggito un particolare che non è passato inosservato. Proprio mentre erano in suite, Anita ha compiuto un gesto hot verso Alessio che ha prontamente attirato l’attenzione del pubblico. Questo il filmato con quello che è accaduto:

In queste ore intanto, dopo aver lasciato la suite, Falsone si è è sfogato con alcuni dei suoi compagni, facendo intendere di essere stato spinto ad avvicinarsi ad Anita Olivieri. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Ieri a me hanno messo pressione pesante. Dopo la settimana in suite…L’impressione è che se uscivo dalla suite avendola abbracciata mi sarei sentito il capo dei co****ni. Poi lascia fare che è stato tutto naturale”.

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra Alessio e Anita? Non resta che attendere per scoprirlo.